Russie : rassemblement à Moscou pour réclamer la libération de manifestants

A Moscou, des milliers de personnes ont battu le pavé, le 29 septembre, pour exiger la libération immédiate de manifestants, qui ont été arrêtés lors des rassemblements non autorisés dans la capitale au cours de l’été dernier.

Moscou a été le théâtre, le 29 septembre, d’un rassemblement de manifestants qui réclament la libération de personnes arrêtées, lors des différentes manifestations non autorisées, tenues au cours de l’été dernier dans la capitale russe. Ces mobilisations visaient à contester le refus par la commission électorale de Moscou de valider des dizaines de candidatures, pour les élections au Parlement organisées le 8 septembre dernier.

Selon le ministère de l’Intérieur, 20 000 personnes ont pris part à cette nouvelle manifestation, qui a reçu l'aval de la mairie moscovite. De son côté, l'organisation de décompte de manifestants White Counter en a dénombré 25 000 – un chiffre bien en deçà des 60 000 personnes qu'elle avait comptées, lors de la plus grande manifestation de ses huit dernières années en Russie, le 10 août.

Pour éviter tout incident, les autorités ont décidé de mettre en place un dispositif sécuritaire spécial à Moscou : en plus des habituels portiques, des caméras de vidéosurveillance à reconnaissance faciale ont été installées.

Parmi les manifestants présents sur l’avenue Sakharov à Moscou, figuraient des journalistes, des étudiants ainsi que des hommes et femmes politiques d'opposition dont les dossiers de candidature ont été rejetés par la commission électorale. L'opposant Alexeï Navalny et auteur de plusieurs appels à manifester malgré l’interdiction des autorités, était également dans le cortège.

D'autres manifestations ont également eu lieu dans plusieurs villes du pays à l’instar de Kaliningrad, Novossibirsk ou encore Saint-Pétersbourg. Dans cette ville, plusieurs arrestations ont été enregistrées.

Les participants ont notamment fustigé la condamnation à trois ans et demi de prison de l’acteur russe Pavel Oustinov reconnu coupable de «violences» à l'encontre de la police lors de l'une manifestation non autorisée. Arrêté le 3 août, il avait été libéré le 20 septembre par un tribunal de Moscou et assigné à résidence le 20 septembre.

A ce jour, sept manifestants ont été condamnés – certains d'entre eux ont reconnu les faits qui leur étaient reprochés – six ont été mis en examen, et six autres ont été relâchés.

