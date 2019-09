Russie : Pavel Oustinov libéré et assigné à résidence par le tribunal de Moscou

Condamné à plus de trois ans de prison pour «violences» à l'encontre de la police lors d’une manifestation non autorisée, Pavel Oustinov a été libéré et assigné à résidence par le tribunal de Moscou dans l'attente de son appel.

Selon une information révélée par l’agence de presse russe Interfax, l'acteur Pavel Oustinov a été libéré par le tribunal et assigné à résidence ce 20 septembre. L'acteur de 24 ans a été condamné par la justice à trois et demi de prison le 16 septembre dernier, au motif de «violences» à l'encontre de la police lors de son arrestation le 3 août, à l'occasion d’un rassemblement non autorisé de l’opposition.

Le procureur général adjoint, Ioury Ponomarev, a donc décidé de l'assigner à résidence jusqu'au 23 septembre, jour où le tribunal municipal de Moscou examinera le pourvoi en appel contre sa condamnation.

Вот тот самый «актёр» Павел Устинов, в отношении которого должен быть сегодня вынесен судебный приговор, и за которого готов вписаться Константин Райкин. Устинов утверждает, что в протестах не участвовал и сопротивления не оказывал. А это тогда что? pic.twitter.com/uKncIr1E8T — Дегтярёв Леонид (@leon_elk) September 13, 2019

Accusé d’avoir résisté à la police russe lors de son interpellation, sa peine de trois ans et demi de prison a provoqué une vague d’indignation au sein de la société russe. De nombreux représentants des milieux artistiques russes ont apporté leur soutien à l'acteur sur les réseaux sociaux en publiant des images «Je suis Pavel Oustinov» et en utilisant le hashtag #libertépourPavelOustinov. Une campagne de soutien inspirée par l’affaire du journaliste russe Ivan Golounov, qui avait été inculpé pour tentative de trafic de drogue et finalement libéré.

