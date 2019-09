Netanyahou: le dialogue avec Poutine a permis d'éviter un conflit entre Israël et la Russie en Syrie

En marge d'une rencontre avec le dirigeant russe à Sotchi, le Premier ministre israélien a souligné l'importance de ses contacts avec ce dernier pour désamorcer l'éclatement d'un conflit entre la Russie et Israël, deux acteurs présents en Syrie.

Les contacts directs avec Vladimir Poutine ont permis d'empêcher un affrontement entre Israël et la Russie en Syrie : c'est en substance ce qu'a déclaré Benjamin Netanyahou dans un entretien publié le 12 septembre par l'agence russe RBC.

Le Premier ministre israélien, qui rencontre le dirigeant ce même jour à Sotchi, a estimé que l’affrontement était devenu presque inévitable «à cause des incompatibilités entre les missions des forces aériennes russes et [les] opérations militaires [israéliennes] lors de la campagne de Syrie».

Il a noté que, pour lui, les contacts avec Vladimir Poutine étaient particulièrement précieux et contribuaient par ailleurs au développement de relations économiques mutuellement bénéfiques entre les deux pays. «Cette coordination n’est possible que parce que le président Poutine et moi-même nous respectons l’un l’autre. Nous parlons vraiment sur un pied d'égalité, ouvertement, sans aucune négligence. [Nous] sommes francs, nous appelons les choses par leur nom», a conclu Benjamin Netanyahou.

Une rencontre entre Vladimir Poutine et Benjamin Netanyahou est prévue à Sotchi pour le jeudi 12 septembre. Le service de presse du Kremlin a déclaré que les dirigeants discuteraient de l'évolution de la coopération entre les pays et de la situation au Moyen-Orient. Le cabinet du chef du gouvernement israélien a noté que Poutine et Netanyahou prévoyaient de discuter «des problèmes régionaux, y compris de la situation en Syrie, en mettant l'accent sur le renforcement des mécanismes de coordination militaire».

