Afghanistan : pourquoi Trump a-t-il rompu les négociations entre Washington et les Taliban ?

Donald Trump a suspendu les pourparlers entre Washington et les Taliban après la mort d'un soldat américain à Kaboul. Il a par ailleurs affirmé avoir annulé une «réunion secrète» qu'il avait prévue avec le président afghan Ashraf Ghani.

Donald Trump a annoncé le 7 septembre sur Twitter avoir annulé «une réunion secrète» pour laquelle il comptait faire venir aux Etats-Unis le président afghan Ashraf Ghani, parallèlement aux négociations de paix en cours entre Washington et les Taliban.

Le président des Etats-Unis a expliqué avoir résilié ces pourparlers après la mort d'un soldat américain dans une attaque ayant tué 12 personnes à Kaboul, le 5 septembre. «[Les Taliban] ont revendiqué une attaque à Kaboul qui a tué l'un de nos grands soldats et 11 autres personnes. J'ai immédiatement annulé [...] les accords de paix», a-t-il déclaré dans une série de trois tweets.

«S'ils n'arrivent pas à respecter un cessez-le-feu au cours de ces pourparlers [...], ils n'auront probablement pas le pouvoir de négocier un accord significatif», a ajouté le chef d'Etat américain.

Dans la foulée de cette rupture des négociations entre Washington et les Taliban, le gouvernement afghan a salué le 8 septembre «les efforts sincères de ses alliés» américains en faveur de la paix, expliquant être «prêt à travailler avec les Etats-Unis et d'autres alliés pour arriver à une paix durable».

Exclu de certaines négociations entre les Etats-Unis et les Taliban, le bureau du président Ashraf Ghani a ainsi expliqué avoir «toujours insisté» sur le fait qu'une vraie paix était possible «seulement si les Taliban arrêt[ai]ent de tuer des Afghans, accept[ai]ent un cessez-le-feu et des discussions directes avec le gouvernement afghan».

Un demi-million de morts dans la guerre américaine contre le terrorisme

Le gouvernement afghan avait récemment exprimé sa «préoccupation» face à un accord dont il ne ferait pas partie. De nombreux responsables redoutaient qu'une fois l'accord conclu, les Taliban reviennent sur les libertés publiques et refusent tout partage du pouvoir.

Moins d'un mois avant des élections présidentielles afghanes prévues le 28 septembre, les récents pourparlers entre Washington et les talibans – qui prévoyaient notamment un retrait progressif des force américaines du pays – devaient mettre fin à un conflit entamé en 2001 depuis l'intervention américaine en Afghanistan en réaction aux attaques organisées par al-Qaïda aux Etats-Unis.

Au lendemain des attaques du 11 septembre, l'administration américaine avait accordé des moyens considérables au Pentagone pour gagner «la guerre contre le terrorisme», incluant de nombreuses opérations menées en Afghanistan.

D'après une étude publiée fin 2018 par l’Institut Watson pour les affaires publiques et internationales de l'Université Brown, entre 480 000 et 507 000 personnes ont été tuées dans les opérations menées par les Etats-Unis en Irak, en Afghanistan et au Pakistan dans le cadre de cette guerre.

