Pour Macron, la Russie est «très profondément» européenne et adhère au «libéralisme politique»

Lors d’un point presse avec Vladimir Poutine, Emmanuel Macron a souligné l'appartenance de la Russie au monde européen, ainsi que son adhésion au «libéralisme politique». «La Russie a toute sa place dans l'Europe des valeurs», a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron recevait ce 19 juin Vladimir Poutine au fort de Brégançon. L'occasion pour le président français de souligner, auprès de son homologue russe, l'importance stratégique des relations entre la Russie et l'Union européenne. Mais aussi, plus symboliquement, de l'appartenance de leurs pays respectifs à une même civilisation et à une communauté de valeurs.

Nous croyons en cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok

Ainsi, lors d'un point presse précédant les échanges entre les deux chefs d'Etat, Emmanuel Macron a évoqué la dimension européenne de la Russie : «La Russie est européenne, très profondément. Nous croyons en cette Europe qui va de Lisbonne à Vladivostok» – une formule qui rappelle quelque peu la célèbre référence du général de Gaulle à l'Europe allant «de l'Atlantique à l'Oural», incluant donc la Russie.

Pour illustrer son propos, le chef de l’Etat français a cité «imparfaitement» le célèbre écrivain russe Fiodor Dostoïevski : «Un grand auteur russe, Dostoïevski, dans L’Adolescent disait : "Le Russe avait cela de particulier par rapport à l’Allemand, au Français [...] qu’il était le plus Russe quand il était le plus Européen". En quelque sorte, son nationalisme était plus grand que lui-même et [...] devait embrasser le fait européen. Je crois profondément à cela.»

La Russie a toute sa place dans l'Europe des valeurs

Outre une même identité européenne, la Russie partage avec la France, selon Emmanuel Macron, les valeurs philosophiques libérales. Répondant à la question d'une journaliste de l'AFP concernant les propos de Vladimir Poutine sur les idées libérales prononcés en juin dernier, Emmanuel Macron a ainsi déclaré : «Je crois que la Russie a une histoire avec ce que nous appelons le libéralisme politique. Le libéralisme politique, c'est l'Europe des Lumières. C'est de dire : je crois en l'individu libre et rationnel. La Russie y croit.» Et de compléter : «C'est sur le sujet des mœurs [...] qu'il peut y avoir des désaccords», évoquant «des degrés de conservatisme qui ne sont pas les mêmes».

En résumé, selon le président de la République : «Parce qu'elle européenne, la Russie a toute sa place dans l'Europe des valeurs».

