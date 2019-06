Les chefs-d'œuvre des collections Chtchoukine et de la Fondation Louis Vuitton au musée Pouchkine

Le musée Pouchkine de Moscou accueille deux nouvelles expositions, depuis le 17 juin : l'une consacrée aux œuvres du collectionneur d'art moderne russe Sergueï Chtchoukine, l'autre à certaines pépites de la Fondation Louis Vuitton.

Deux grandes expositions – Chtchoukine. Biographie d'une collection et Collection de la Fondation Louis Vuitton. Morceaux choisis – ont été inaugurées le 17 juin au musée Pouchkine de la capitale russe, en présence de plusieurs personnalités : le ministre russe de la Culture Vladimir Medinski, la présidente du Conseil de la Fédération Valentina Matvienko, l’ambassadeur de France en Russie Sylvie Bermann, le PDG de LVMH Bernard Arnault ou encore le petit-fils du collectionneur Sergueï Chtchoukine, André-Marc Delocque-Fourcaud.

Valentina Matvienko a remercié les partenaires français de l'exposition, déclarant que «la culture uni[ssait] toutes les nations», tandis que Vladimir Medinski a souligné qu'elle était détachée de la politique.

La première exposition présente l'histoire de la collection de Sergueï Chtchoukine (1854-1936) à travers sa personnalité, son histoire familiale et le contexte culturel et historique. L'exposition comprend des œuvres emblématiques de grands maîtres comme Claude Monet, Pierre-Auguste Renoir, Paul Cézanne, Paul Gauguin, Vincent van Gogh, Henri Matisse et Pablo Picasso.

La directrice du Musée Pouchkine, Marina Lochak, a expliqué lors de cette inauguration que l'exposition réunissait des collections du musée Pouchkine de Moscou et de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg – les œuvres du collectionneur Sergueï Chtchoukine ayant été réparties en 1948 entre ces deux musées. L'exposition Chtchoukine comprend plus de 450 pièces : peintures, dessins, sculptures, objets d'arts décoratifs et appliqués, documents d'archives...

Une exposition similaire avait été organisée à Paris, où elle avait connu un franc succès en rassemblant 1 250 000 visiteurs.

© Kirill Kallinikov Source: Sputnik L'oeuvre «Untitled Anthropometry (ANT 104)» d'Yves Klein, à l'exposition «Collection de la Fondation Louis Vuitton. Morceaux choisis», au musée Pouchkine de Moscou, le 17 juin 2019.

L'exposition Collection de la Fondation Louis Vuitton. Morceaux choisis comprend quant à elle 65 œuvres, dont des peintures, sculptures, photographies, installations et vidéos, d'artistes tels que Alberto Giacometti, Yves Klein, Jean-Michel Basquiat, Andy Warhol, Gerhard Richter, Sigmar Polke, Christian Boltanski, Marina Abramovic, Maurizio Cattelan ou encore Andreas Gursky. La plupart de ces œuvres sont exposées en Russie pour la première fois.

Il s'agira de l'une des plus grandes expositions de la collection de la Fondation en dehors de Paris, depuis sa création.

