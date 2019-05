Parlement européen : pour faire face aux «extrêmes», Macron veut une large coalition

Dans un entretien au quotidien belge Le Soir, le chef de l’Etat a estimé que seule une alliance avec les sociaux-démocrates et certains chrétiens-démocrates et écologistes permettrait de porter «un projet européen ambitieux» au Parlement européen.

Le président français Emmanuel Macron se prononce, dans un entretien publié ce 22 mai par Le Soir, pour une coalition «plus large» au Parlement européen que l'actuelle majorité entre «les socialistes et les conservateurs», afin de promouvoir «un projet européen ambitieux» après les élections.

«Aujourd'hui le Parlement européen connaît une majorité entre les socialistes et les conservateurs. Il faut une coalition plus large, et où les équilibres seront beaucoup mieux respectés. Il faudra œuvrer à construire cette coalition de progrès et d’avenir avec des dirigeants comme (le Belge) Charles Michel, (le Néerlandais) Mark Rutte, (le Portugais) Antonio Costa et d’autres encore», affirme-t-il.

Et d’ajouter : «Nous avons à rebâtir un projet européen ambitieux à un moment de fracture du monde où il faut savoir comment l’Europe défend son histoire et son avenir face aux Etats-Unis et à la Chine. Dans la hiérarchie des priorités, les sensibilités entre les uns et les autres sont moins importantes que les gouffres qui nous séparent des extrêmes.»

Emmanuel Macron ne souhaite pas se retrouver dans une «situation où aucune coalition ne pourra former une majorité» et souhaite donc «travailler» pour la former avec «les sociaux-démocrates, une partie des chrétiens-démocrates et des écologistes».

«Le courage politique» du Belge Charles Michel salué

Concernant le processus de choix des futurs présidents de la Commission et du Conseil européen, il précise qu'il s'agira de «construire un consensus» entre dirigeants au lendemain des élections. Interrogé sur Michel Barnier, il estime que le négociateur européen pour le Brexit «fait partie des dirigeants européens qui ont des qualités éminentes et qui peuvent faire partie» de la liste des candidats potentiels, tout comme l'actuel Premier ministre libéral belge Charles Michel, dont il loue «le courage politique».

Concernant l'ouverture de négociations commerciales entre l'UE et les Etats-Unis auxquelles la France s'est opposée mi-avril, Emmanuel Macron estime que «l'Europe a tort de céder aux pressions externes». «Nous avons tort de laisser l’ambiguïté planer sur le fait qu’on accepterait de faciliter l’entrée de biens ou de denrées ou de produits qui n’auraient pas les mêmes exigences sanitaires, environnementales et climatiques que les nôtres», assure-t-il.

Lire aussi : Macron monte au créneau et pointe une «connivence entre les nationalistes et des intérêts étrangers»