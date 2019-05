Syrie : au moins cinq civils tués dans une attaque terroriste

Selon l'agence de presse syrienne Sana, au moins cinq civils, dont quatre enfants, ont été tués ce 12 mai dans des frappes menées par des terroristes sur une localité située dans la province de Hama, où continue d'opérer Hayat Tahrir al-Sham.

Ce 12 mai, au moins cinq civils, dont quatre enfants, ont été tués à la suite de tirs de missiles menés par des terroristes sur la localité de Sqalbieh, située dans la province syrienne de Hama (nord-ouest) selon l’agence gouvernementale syrienne Sana. La même source précise en outre que ces tirs, opérés depuis des villages du nord des provinces de Hama et d’Idleb, ont en outre blessé six enfants et détruit plusieurs habitations.

Cette attaque intervient alors que plusieurs villages de la province de Hama, contrôlés par des groupes terroristes, ont été repris début mai par les troupes de Bachar el-Assad à la faveur d’une offensive appuyée par l’armée russe. Néanmoins, certaines poches demeurent encore sous la coupe du groupe terroriste Hayat Tahrir al-Sham (HTS, anciennement le Front al-Nosra, branche syrienne d'al-Qaïda).

Début mai, le Centre russe pour la réconciliation des parties en conflit en Syrie s'inquiétait de regroupements de bandes armées djihadistes s’agrégeant autour d'HTS, dans les environs des localités d'al-Lataminah et Kafr Zita, au nord-ouest de Hama. L’agence de presse officielle syrienne Sana citait quant à elle une source militaire expliquant que les groupes terroristes armés et installés dans la province d'Idleb et ses environs préparaient une offensive contre les positions de l’armée dans les campagnes autour de Hama et de Lattaquié.

