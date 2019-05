Conférence de presse de Sergueï Lavrov et Mohammad Javad Zarif à Moscou

Sergueï Lavrov et son homologue iranien Mohammad Javad Zarif s’expriment devant la presse ce 8 mai à Moscou, quelques heures après l'annonce par Téhéran de la suspension de certains de ses engagements de l’accord nucléaire de Vienne, ratifié en 2015.

Quelques heures plus tôt, le ministère iranien des Affaires étrangères a annoncé dans un communiqué que Téhéran avait pris la décision de suspendre l’application de «certains» de ses «engagements» conclus dans le cadre de l’accord de Vienne sur le nucléaire iranien (JCPOA, acronyme anglais de Joint Comprehensive Plan of Action), ratifié en 2015 par les pays du P5+1 (France, Russie, Etats-Unis, Chine, Royaume-Uni et Allemagne).

Ce désengagement fait suite au retrait unilatéral des Etat-Unis de l'accord il y a tout juste un an, le 8 mai 2018. «Les mesures prises par les Etats-Unis, en particulier depuis un an mais aussi avant […] leur retrait avaient clairement pour but de causer une interruption de l’application [de l'accord]», a précisé le ministre Mohammad Javad Zarif, en visite à Moscou.

