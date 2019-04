Le New York Times présente ses excuses pour un dessin «comprenant des clichés antisémites»

Une caricature publiée dans le New York Times a provoqué un scandale aux Etats-Unis : on y voit un Donald Trump aveugle guidé par un chien avec le visage de Benjamin Netayahou. Le journal a reconnu que le dessin comprenait «des clichés antisémites».

Le quotidien américain The New York Times a présenté le 27 avril ses excuses après la publication d'un dessin ayant soulevé un tollé aux Etats-Unis, représentant le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou et le président américain Donald Trump.

La caricature, publiée le 25 avril dans l'édition internationale du journal, montre le chef du gouvernement israélien en chien-guide portant un collier avec une étoile de David et menant un Donald Trump aveugle et coiffé d'une kippa.

Dans ses excuses publiées sur Twitter et à paraître également dans l'édition du 29 avril, la section Opinion du The New York Times a affirmé que le dessin «comprenait des clichés antisémites».

An Editors' Note to appear in Monday’s international edition. pic.twitter.com/1rl2vXoTB3 — New York Times Opinion (@nytopinion) 27 avril 2019

«L'image était offensante, et c'était une erreur de jugement de la publier», a ajouté le quotidien.

