Trump supprime des aides à trois pays qui «ne font rien» contre l'immigration clandestine

Jugeant qu'ils ne faisaient pas assez pour endiguer le flux de migrants clandestins qui partent de leur pays à destination des Etats-Unis, le président américain Donald Trump a supprimé les aides financières au Salvador, au Guatemala et au Honduras.

Le département d'Etat américain a fait savoir, le soir du 30 mars, que Washington avait décidé de supprimer des aides financières octroyées jusqu'ici à trois pays d'Amérique centrale, le Salvador, le Guatemala et le Honduras. «A la demande du secrétaire d'Etat, nous mettons en œuvre la décision du président et mettons fin aux programmes d'assistance pour le "Triangle du Nord" pour les années budgétaires 2017 et 2018», a expliqué à plusieurs médias, dont USA Today, un porte-parole de la diplomatie américaine.

L'année budgétaire 2018 a pris fin à l'automne dernier, et le département d'Etat n'a pas précisé combien de crédits non encore dépensés étaient réellement concernés par cette mesure. Sur ces deux années, 1,3 milliard de dollars ont été alloués à l'Amérique centrale au titre de l'aide publique américaine au développement, dont l'essentiel l'a été à ces trois pays, qui constituent le «Triangle du Nord».

Le président américain avait auparavant dénoncé la formation de deux nouvelles caravanes de migrants, principalement en provenance du Guatemala. Dans un message publié sur Twitter, il avait vilipendé l'inaction des gouvernements des trois pays face à ce phénomène : «Le Honduras, le Guatemala et le Salvador ont pris notre argent pendant des années et ne font rien.» Il a également menacé de fermer la frontière sud des Etats-Unis si le Mexique ne prenait pas des mesures pour stopper les flux de migrants clandestins.

