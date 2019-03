Algérie : l'ex-Premier ministre réclame la démission de Bouteflika

Ahmed Ouyahia, ex-Premier ministre algérien, a officiellement demandé au président Abdelaziz Bouteflika de démissionner. Dans un communiqué reçu par l'AFP, celui-ci explique que le but de son initiative est de «faciliter la période de transition».

L'ex-Premier ministre algérien, Ahmed Ouyahia, récemment limogé, a recommandé ce 27 mars dans un communiqué envoyé à l'AFP «la démission du président de la République [...] dans le but de faciliter la période de transition».

Secrétaire général du Rassemblement national démocratique (RND), principal allié du parti (FLN) d'Abdelaziz Bouteflika, l'intervention du dirigeant intervient au lendemain de l'appel du plus haut-gradé de l'armée au départ du président algérien, affaibli par la maladie et contesté par la rue.

Ahmed Ouyahia est un fidèle de d'Abdelaziz Bouteflika, dont il a été trois fois le Premier ministre depuis 2003. Très impopulaire, il a été sacrifié le 11 mars pour tenter –vainement – de calmer la rue dont il était l'une des têtes de turc favorites. Cible depuis le 22 février d'une contestation sans précédent, Abdelaziz Bouteflika, au pouvoir depuis 20 ans, est lâché peu à peu par ses plus fidèles soutiens et semble de plus en plus isolé, face à une mobilisation populaire qui ne faiblit pas.

Le 26 mars, le chef d'état-major de l'armée, le général Ahmed Gaïd Salah, a proposé l'application de l'article 102 de la Constitution. Cet article organise l'intérim en cas de démission du chef de l'Etat ou d'incapacité à assumer ses fonctions «pour cause de maladie grave et durable».

Agé de 82 ans, Abdelaziz Bouteflika est affaibli par les séquelles d'un accident vasculaire cérébral qui, depuis 2013, l'empêchent de s'adresser de vive voix aux Algériens et rendent rares ses apparitions publiques.

