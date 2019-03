Moscou rassure : la présence russe au Venezuela n'induit aucune escalade

Face aux accusations des Etats-Unis après l'arrivée d'avions militaires et de personnel russe à Caracas, la Russie a rappelé qu'elle s'en tenait à une coopération entre les deux Etats prévue par des accords bilatéraux.

Moscou a répliqué à Washington, qui a accusé le 25 mars la Russie de provoquer une «escalade irresponsable» au Venezuela. Moscou avait envoyé deux jours plus tôt, le 23 mars des avions militaires ainsi que du personnel à Caracas, selon l'agence Reuters, qui cite des médias vénézuéliens.

Si aucune explication officielle n'a été pour l'heure donnée par la Russie, le média Sputnik a précisé qu'il s'agirait d'un «Antonov An-124 et d'un avion de passagers de type Iliouchine Il-62» transportant des équipes de fonctionnaires «dans le cadre de la coopération technique et militaire» entre les deux pays. Les deux appareils ont acheminé «99 militaires et 35 tonnes de matériel», selon Sputnik, tandis que l'AFP a constaté le 24 mars de son côté qu'un appareil aux couleurs de la Russie stationnait sur une piste de l'aéroport international de Caracas, sous la surveillance de la Garde nationale militaire vénézuélienne de l’aéroport, a constaté l'AFP.

En réponse à Washington, le ministère russe des Affaires étrangères a souligné ce 26 mars qu'une telle présence de conseillers militaires ne constituait en rien une ingérence, mais qu'elle était au contraire conforme à des accords bilatéraux entre les deux Etats. «La Fédération de Russie développe sa coopération avec le Venezuela dans le strict respect de la Constitution de ce pays et dans le strict respect de ses lois. La présence de spécialistes russes sur le territoire du Venezuela est régie par l'accord entre le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement du Venezuela sur la coopération militaro-technique, signé en mai 2001», a précisé la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères Maria Zakharova dans un communiqué.

De son côté, le ministre vénézuélien des Affaires étrangères a dénoncé le «cynisme de la part d'un pays comme les Etats-Unis [qui,] avec un budget de la Défense de plus de 700 milliards de dollars, cherche à interférer dans les programmes de coopération technique militaire entre la Russie et le Venezuela».

