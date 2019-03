Macron prévient la Chine : «Nous attendons de nos partenaires qu’ils respectent l’unité de l'UE»

Le président de la République française, la chancelière allemande et le président de la Commission européenne, se réunissaient ce 26 mars à Paris avec le président chinois, pour tenter de lui présenter un visage européen uni sur les grands dossiers.

Emmanuel Macron, Angela Merkel et Jean-Claude Juncker rencontrent Xi Jinping dans la capitale française, ce 26 mars au matin, pour aborder les grands dossiers internationaux.

Lors de son intervention, le chef d'Etat français a expliqué vouloir bâtir avec la Chine «un cadre multilatéral rénové, plus juste, plus équilibré», avant de déclarer : «La coopération rapporte plus que la confrontation.»

Nous attendons de nos partenaires qu’ils respectent eux aussi l’unité de l’Union européenne.

Emmanuel Macron a applaudi l'initiative des routes de la soie mise en œuvre par son homologue chinois, saluant «un geste structurant qui peut contribuer à la stabilité, au développement et à la coexistence pacifique entre les peuples». Affirmant être «déterminé au dialogue et à la coopération», le président de la République a cependant prévenu Pékin : «Nous attendons de nos partenaires qu’ils respectent eux aussi l’unité de l’Union européenne.»

Prenant à son tour la parole, le chef d'Etat chinois Xi Jinping a confirmé que Chine et Europe devaient avancer ensemble et que «la méfiance» ne devait pas l'emporter.

Ces dirigeants européens entendent présenter un visage uni de l'Union européenne (UE), face à ce que la Commission européenne qualifie de «rival systémique», sur les enjeux économiques et diplomatiques.

«Il faut renforcer l'unité des Européens par rapport aux grandes puissances comme la Chine ou les Etats-Unis. Pour cela, travailler dans le cadre du couple franco-allemand et de l'UE», résume une source du palais présidentiel français auprès de l'AFP, ajoutant qu'il fallait aussi «construire avec la Chine un agenda positif, notamment dans le climat, dans le cadre d'un multilatéralisme en crise».

Si nombre de dirigeants de l'UE perçoivent l'expansion économique chinoise comme une menace, et expriment une certaine inquiétude face au projet d'investissements massifs chinois de «Nouvelles routes de la soie», l'Italie, notamment, a souhaité l'intégrer, le ministre de l'Intérieur Matteo Salvini saluant de nouvelles «opportunités pour les entreprises».

Le 22 mars, Emmanuel Macron s'était dit sceptique sur l'accord entre la Chine et l'Italie, et Angela Merkel avait plaidé pour une action européenne «uniforme» face à Pékin. «Si certains pays croient pouvoir faire de bonnes affaires avec les Chinois, ils seront surpris quand ils s'apercevront qu'ils sont devenus dépendants», a également mis en garde le chef de la diplomatie allemande, Heiko Maas.

Les Chinois, de leur côté, affirment au contraire que leurs investissements dans les pays européens sont favorables à l'unité de l'Union.

