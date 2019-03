Selon Israël, Trump signera demain la reconnaissance de la souveraineté israélienne sur le Golan

Israël Katz, ministre israélien des Affaires étrangères, a annoncé sur Twitter que le président des Etats-Unis Donald Trump allait reconnaître officiellement la souveraineté israélienne sur le Golan dès le 25 mars.

Le ministre des Affaires étrangères israélien Israël Katz a annoncé ce 24 mars que le président des Etats-Unis s'apprêtait à signer dès le 25 mars un décret reconnaissant la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan.

«Demain [le 25 mars], le président Trump, en présence du Premier ministre Netanyahou, signera un décret reconnaissant la souveraineté d’Israël sur le Golan. Les relations entre Israël et les Etats-Unis sont plus étroites que jamais», a-t-il écrit sur Twitter.

Le 21 mars, Donald Trump a diffusé un tweet évoquant une possible reconnaissance par la Maison Blanche de la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan. «Après 52 années, il est temps pour les Etats-Unis de reconnaître pleinement la souveraineté d'Israël sur le plateau du Golan, qui est d'une importance cruciale pour la stratégie et la sécurité de l'Etat d'Israël sur la stabilité régionale !», avait-il écrit.

Cette annonce, à quatre jours de la visite à la Maison Blanche du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou, en pleine campagne pour sa réélection à l'approche des législatives du 9 avril avait assitôt été saluée par Israël mais vivement critiquée par de nombreuses chancelleries.

La région occidentale du Golan a été conquise sur la Syrie par Israël lors de la guerre des Six Jours. Elle fait partie des territoires que l'Etat hébreu occupe et au sujet desquels le Conseil de sécurité de l'ONU avait adopté en 1967 sa fameuse résolution 242. Elle soulignait «l'inadmissibilité de l'acquisition de territoires par la guerre et la nécessité d'œuvrer pour une paix juste et durable permettant à chaque Etat de la région de vivre en sécurité».

