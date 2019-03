Avant le décollage de la fusée Soyouz, RT France a visité la base spatiale de Baïkonour (VIDEOS)

Les astronautes américains Christina Koch et Nick Hague, ainsi que le cosmonaute Alexeï Ovtchinine, partent le 14 mars à destination de la Station spatiale internationale. RT France a suivi de près les préparations à Baïkonour au Kazakhstan.

Deux astronautes américains, Christina Koch et Nick Hague, ainsi qu'un cosmonaute russe, Alexeï Ovtchinine, doivent être envoyés dans l'espace le 14 mars à partir du cosmodrome russe de Baïkonour dans le Kazakhstan, cinq mois après un atterrissage d'urgence pour cause d'accident survenu presqu'immédiatement après le lancement de la fusée Soyouz. RT France est sur place depuis plusieurs jours et a assisté aux préparatifs de ce nouveau vol. Le 11 mars, notre reporter a par exemple pu visiter la base depuis laquelle de nombreuses missions historiques ont été lancées.

Une quinzaine de tirs y ont par ailleurs été effectués depuis l'arrêt du programme des navettes spatiales américaines : c'est désormais le seul site de lancement à pouvoir assurer des vols habités à destination de la Station spatiale internationale (ISS).

Les astronautes et le cosmonaute ont donné une conférence de presse. Elle s'est déroulée derrière une vitre en plexiglas afin qu'ils ne tombent pas malades avant leur mission de 6 mois. Nick Hague – dont ce sera la deuxième tentative de partir pour l'espace, après le vol avorté d'octobre – et Alexeï Ovtchinine se sont montrés confiants.

La ville de Baïkonour, où est située la base de lancement des Soyouz, est un lieu éminemment symbolique pour avoir vu décoller le 12 avril 1961 Iouri Gagarine, le premier homme à avoir été dans l'espace. Notre reporter a visité la chambre où il a dormi la nuit précédant son vol historique.

Sur place, notre reporter a également détaillé le fonctionnement de la fusée et le détachement de ses différents étages, avant l'arrimage de la capsule Soyouz à l'ISS, où Oleg Kononenko de l'agence spatiale russe Roscosmos, Anne McClain de la Nasa et David Saint-Jacques de l'Agence spatiale canadienne y accueilleront leurs nouveaux co-équipiers le 15 mars au matin.

Lire aussi : Kazakhstan : l’expédition 58/59 de l’ISS s’envole depuis Baïkonour