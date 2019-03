Toulouse : des passants frappés par des CRS lors de l'acte 16 des Gilets jaunes (VIDEO)

Deux personnes ont été matraquées et projetées au sol par les forces de l'ordre en fin de manifestation à Toulouse, où des heurts ont éclaté. Il s'agirait de passants. Les autorités n'ont pas commenté dans l'immédiat.

Le 2 mars, en fin de manifestation des Gilets jaunes à Toulouse, deux personnes ont été la cible de coups de matraque de CRS, selon la chaîne d'information France 3, qui précise que la scène a été filmée par plusieurs témoins. L'incident est survenu près de la place Jeanne d'Arc, après des heurts. Selon cette même source, il s'agirait de passants, et non de manifestants, qui auraient souhaité passer outre un cordon de CRS mis en place pour bloquer des Gilets jaunes.

Sur la vidéo de la scène, on voit une femme s'approcher d'un CRS et lui parler, avant d'être frappée puis plaquée au sol. Un homme qui l'accompagne est écarté et, lui aussi, projeté au sol.

Auteur: France 3 Occitanie

Contactées par France 3, la direction départementale de la sécurité publique de Haute-Garonne et la préfecture n'ont pas commenté dans l'immédiat.

Selon l'AFP, à Toulouse, l'acte 16, qui a rassemblé plusieurs milliers de personnes, a débuté dans le calme, mais des affrontements ont ensuite éclaté entre des manifestants et la police. Des canons à eau et du gaz lacrymogène ont fait face aux projectiles. Selon la préfecture de la Haute-Garonne, 16 personnes ont été interpellées et quatre membres des forces de l'ordre ont été légèrement blessées. La préfecture n'a pas fourni d'informations sur le nombre de blessés parmi les manifestants.

