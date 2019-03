Acte 16 des Gilets jaunes : un homme blessé au visage à Paris (IMAGES)

Le parquet de Paris a confié une enquête à la police des polices après qu'un homme a été blessé au visage en marge de la manifestation des Gilets jaunes. Selon des sources citées par l'AFP, l'individu aurait été victime d'un tir de LBD.

Un homme a été blessé au visage à Paris, «probablement» par un tir de LBD selon des sources concordantes citées par l'AFP, lors de l'acte 16 des Gilets jaunes le 2 mars. Selon les images diffusées sur internet, il aurait été touché au niveau de la partie inférieure du visage.

Selon la Préfecture de Police, «un blessé a été pris en charge par les services de secours. Une enquête administrative interne a été ouverte à la demande du préfet», Michel Delpuech, selon la préfecture à l'AFP.

Le parquet de Paris a ouvert une enquête en «recherche des causes de blessures». Celle-ci a été confiée à l'inspection générale de la police nationale (IGPN).

De sources concordantes, la blessure aurait été provoquée par un tir de lanceur de balle de défense (LBD), une arme objet de vives controverses en France pour le nombre de blessés graves qu'elle a provoqués depuis le début du mouvement social.

ATTENTION LES IMAGES SUIVANTES PEUVENT HEURTER LA SENSIBILITE

Des vidéos diffusées sur les réseaux sociaux (et notamment relayées par le journaliste David Dufresnes, qui décompte le nombre de blessés dans le mouvement), montrent l'évacuation par les pompiers de la victime sur un brancard, le bas du visage pansé et protégé par une minerve, au carrefour de l'avenue de Wagram et de la rue de Tilsitt, à proximité de l'Arc de Triomphe.

Selon l'AFP, l'acte 16 des Gilets jaunes se déroulait sans incident majeur sur le parcours du défilé à Paris.

