Traité INF : «Moscou se réserve le droit à une réaction appropriée et à une riposte»

La diplomatie russe a fermement réagi au retrait américain du traité de désarmement nucléaire INF entériné ce 1er février, rejetant les accusations de Washington et promettant «une riposte» si la décision américaine venait à se confirmer.

La porte-parole de la diplomatie russe Maria Zakharova a pointé du doigt la décision des Etats-Unis de se retirer du traité sur les armes nucléaires à portée intermédiaire INF, ce 1er février, sur la chaîne de télévision publique Rossia 1, dénonçant une «stratégie des Etats-Unis de s'affranchir de leurs obligations juridiques internationales dans différents domaines».

La diplomatie russe a en outre exigé que les Etats-Unis produisent des preuves de leurs accusations. Washington reproche en effet à Moscou de violer ce traité. «Ne pourriez-vous pas présenter des preuves, outre que vos tweets, de la manière dont la violation a été commise ? Aucune preuve, aucune photo satellite [...] aucun témoignage», a ainsi asséné Maria Zakharova.

Par la voix de sa porte-parole, le ministère russe des Affaires étrangères a enfin annoncé que si les Etats-Unis quittaient vraiment le traité, Moscou se réservait «le droit à une réaction appropriée et à une riposte».

Plus tôt dans la journée, le secrétaire d'Etat américain Mike Pompeo avait annoncé officiellement que les Etats-Unis se retiraient du traité INF. Loin d'être une surprise, cette décision fait suite aux nombreuses accusations de Washington, qui, depuis plusieurs mois, reproche à Moscou des «violations flagrantes» du traité et exige de la Russie qu'elle détruise «son système de missiles non conformes».

