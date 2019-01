Rencontre russo-algérienne : «L'Algérie est un partenaire très important de la Russie» (ENTRETIEN)

Interviewé par RT France, Alexandre Kateb revient sur la première étape du voyage au Maghreb du chef de la diplomatie russe Sergueï Lavrov, l'Algérie. Pour le fondateur de Compétence Finances, «les relations entre les deux pays sont anciennes».

Dans le cadre de la rencontre entre le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, et son homologue algérien, Abdelkader Messahel, Alexandre Kateb, fondateur de Compétence Finances, est revenu pour RT France le 24 janvier sur les liens géostratégiques et sécuritaires qui unissent les deux pays.

«Les relations entre les deux pays sont anciennes», rappelle Alexandre Kateb qui voit dans l'Algérie, «un partenaire très important de la Russie». Il note d'ailleurs que l'Algérie «est le troisième client pour l'industrie militaire russe après la Chine et l'Inde» et il y a donc, selon lui, «une relation géo-stratégique et sécuritaire importante entre les deux pays».

Alexandre Kateb explique en outre que les coopérations entre l'Algérie et la Russie sont aujourd'hui renouvelées dans un cadre post-soviétique, avec des discussions notamment liées au «business», au «développement de relations d'affaires» ou concernant «le secteur de l'énergie».

Lire aussi : Sergueï Lavrov en visite au Maroc pour renforcer le partenariat entre Moscou et Rabat