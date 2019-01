Sergueï Lavrov en visite au Maroc pour renforcer le partenariat entre Moscou et Rabat

Le chef de la diplomatie russe poursuit sa tournée du Maghreb par une visite au Maroc, où il rencontre son homologue Nasser Bourita. Les deux dirigeants devraient discuter du renforcement du partenariat stratégique qui lie les deux pays.

Dans le cadre de sa tournée au Maghreb, entamée la veille en Algérie, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov est arrivé le 24 janvier en début de soirée, à Rabat au Maroc.

Le chef de la diplomatie russe doit s'entretenir ce 25 janvier avec son homologue Nasser Bourita et des hauts responsables marocains. Ils évoqueront notamment le renforcement du partenariat stratégique qui lie le Maroc et la Russie. Les discussions porteront en outre sur les grandes questions régionales et internationales, et l'épineuse question du Sahara occidentale devrait être soulevée.

En mars 2016, à l'invitation du président russe, le roi Mohammed VI s'était rendu à Moscou. Cette visite d'Etat avait permis de renforcer les relations bilatérales entre les deux pays. Plusieurs conventions avaient été signées, notamment dans le domaine économique, dont la plus importante concernait l'établissement d'un accord de libre-échange pour lequel des négociations sont toujours en cours.

Sergueï Lavrov terminera sa tournée au Maghreb par une visite de deux jours en Tunisie, où il sera reçu par son homologue tunisien Khemaies Jhinaoui.

