L'avion du footballeur italo-argentin Emiliano Sala disparaît au-dessus de la Manche

L'avion d'Emiliano Sala, attaquant de football italo-argentin, tout juste transféré de Nantes à Cardiff (Royaume-Uni), a disparu dans la nuit du 21 au 22 janvier lors d'un trajet entre ces deux villes, au-dessus de la Manche, près de Guernesey.

Des sources policières françaises, au petit matin de ce 22 janvier, puis la direction générale de l'aviation civile (DGAC), vers midi, ont confirmé qu'Emiliano Sala était à bord de l'appareil. Selon une source proche du dossier, l'avion transportait deux passagers en plus du pilote.

Selon les contrôleurs aériens de Jersey, l'avion, qui volait dans un premier temps à 5 000 pieds, avait demandé à descendre et évoluait à 2 300 pieds quand il a disparu des radars.

Des recherches en mer et aériennes ont été immédiatement déclenchées mais interrompues quelques heures plus tard sans qu'aucune trace de l'appareil n'ait été détectée, en raison du vent qui se renforçait, d'une mer trop agitée et d'une mauvaise visibilité.

Les opérations ont repris le matin à 9h, toujours sous la direction des garde-côtes de Guernesey, avec des moyens britanniques et français : deux avions, deux hélicoptères et un bateau de sauvetage. Mais aucune trace de l'avion n'avait été trouvée en milieu de journée.

L'avant-centre de 28 ans, auteur de 12 buts sur la première moitié de saison en Ligue 1, venait d'être transféré du FC Nantes à Cardiff pour une somme record pour le club gallois, estimée par la presse à 17 millions d'euros.

