A peine élue, Miss Algérie essuie un torrent d’insultes racistes

Pour la première fois de son histoire, l’Algérie a élu une Miss nationale originaire du sud du pays. Un choix qui a suscité un déferlement de commentaires racistes sur les réseaux sociaux que nombre d'internautes n'ont pas manqué de dénoncer.

L’édition 2019 du concours de Miss Algérie a été remportée le 4 janvier par Khadidja Benhamou, une jeune femme originaire du sud du pays. Si l’heureuse élue a eu la faveur du jury, elle n’a pas fait l'unanimité sur les réseaux sociaux. Si certains internautes se sont contentés de fait part de leur déception de ne pas voir une autre prétendante gagner la prestigieuse compétition, d’autres ont écrit des commentaires désobligeants à l'égard de la jeune femme, pour certains à caractère raciste.

Ainsi, nombre d’entre eux ont affirmé que la nouvelle Miss Algérie ne représentait pas la «beauté» du pays.

Ptn c quoi l délire de #missAlgérie ça reflète grave pas la beauté algérienne .. Chwi grave choquée , déçue.. pic.twitter.com/h1ZLmWeHCx — unepouloulou 🇩🇿🇹🇷 (@reshtapoulet) 5 janvier 2019

D'autres internautes ont publié des commentaires ouvertement racistes, faisant référence à sa peau noire.

Corruption de la politique avec Boutef et maintenant corruption chez les miss Algérie il nous on ramené miss Zimbabwé pour un cheque 1000000 de dinar 😂😂😪 #CUneBlague#MissAlgeriepic.twitter.com/7VRqfPRvFl — Din'ssou (@broly_tah_l213) 6 janvier 2019

Face à ces insultes, la nouvelle Miss Algérie a néanmoins reçu une pluie de messages de soutien. «Elle est belle Miss Algérie 2019. Et toutes les insultes racistes dont elle fait l'objet de la part de quelques-uns n'y changeront absolument rien !», écrit par exemple l'un d'entre eux.

Elle est belle #MissAlgérie 2019. Et toutes les insultes racistes dont elle fait l'objet de la part de quelques uns n'y changeront absolument rien!

Toutes mes félicitations et bonne chance👍✌️✌️ pic.twitter.com/UW71xX7XDD — Rabah jurgen (@Raba_lh) 8 janvier 2019

Magnifique dessin de Delou en réponse à la déferlante de haine sur les réseaux sociaux à l'encontre de Miss Algérie. pic.twitter.com/BJS7eeCgMp — Beghdad Meliza (@MelizaBeghdad) 5 janvier 2019

Que Dieu montre le chemin à ceux qui me critiquent et préserve ceux qui m’encouragent

Invitée dans une émission de la chaîne algérienne El Djazairia One, Khadidja Benhamou a préféré ignorer les auteurs des insultes: «Que Dieu montre le chemin à ceux qui me critiquent et préserve ceux qui m’encouragent», a-t-elle déclaré.

