Le corps de Khashoggi transporté dans des sacs ? Une chaîne turque divulgue des images (VIDEO)

Alors que le corps de Jamal Khashoggi n'a toujours pas été retrouvé trois mois après sa mort, une chaîne turque a diffusé des images de vidéosurveillance montrant des hommes transportant des sacs qui contiendraient le corps démembré du journaliste.

La chaîne de télévision turque A-Haber a publié dans la soirée du 30 décembre des images de vidéosurveillance montrant des hommes transportant des sacs dans lesquels se trouverait, selon elle, le corps démembré de Jamal Khashoggi après qu'il a été tué dans le consulat saoudien d'Istanbul le 2 octobre. Les images, tirées de caméras de surveillance, montrent trois hommes transportant un total de cinq valises et deux gros sacs de couleur sombre à l'intérieur de la résidence du consul saoudien, située non loin du consulat. Pour l’heure, ni les autorités turques ni l'Arabie saoudite n'ont commenté ces images.

Auteur: A Haber Haberin Kanalı

L'éditorialiste Jamal Khashoggi, critique des Saouds, a été tué le 2 octobre par un commando saoudien dans le consulat de son pays à Istanbul où il s'était rendu pour des démarches administratives. Après avoir un temps nié la mort du journaliste, collaborateur du Washington Post, Riyad a fini par expliquer qu'il avait été tué lors d'une «opération hors de contrôle» de l'Etat, menée par des responsables qui ont été destitués depuis.

De son côté, Ankara accuse les «plus hauts niveaux» de l'Etat saoudien d'être impliqués dans le meurtre. Des médias turcs et américains, ainsi que la CIA, soupçonnent le prince héritier Mohammed ben Salmane lui-même de l'avoir commandité. Le corps de Jamal Khashoggi n'a toujours pas été retrouvé, près de trois mois après son assassinat. Les autorités turques ont révélé que le corps avait été démembré puis sorti du consulat mais des interrogations persistent sur ce qui s'est passé ensuite.

A-Haber explique que les valises et sacs visibles sur ces images ont été apportés à bord d'un minibus qui se trouvait initialement devant le consulat et qui s'est ensuite rendu dans un garage de la résidence du consul. Selon A-Haber, les trois hommes que l'on voit portant des sacs et valises avec lesquels ils entrent dans la résidence du consul viennent de décharger le minibus. Celui-ci n'est pas lui-même visible sur les images diffusées.

La résidence et le consulat ont été fouillés par les autorités turques mi-octobre. Plusieurs autres localités à Istanbul et près de la ville ont également été fouillées, sans que cela ait permis pour autant de retrouver le corps du journaliste. Les médias turcs avaient ainsi rapporté pendant un temps que les enquêteurs privilégiaient la piste d'une dissolution du corps dans de l'acide après son démembrement.

Lire aussi : Affaire Khashoggi : informés par la CIA, des sénateurs américains mettent en cause MBS