Sacha Baron Cohen suppose avoir mis le doigt sur un réseau pédophile lors d’une interview

Sacha Baron Cohen a choisi de ne pas diffuser une interview faite pour sa série Who Is America? dans laquelle un concierge, qui assure travailler pour des politiciens et des milliardaires, accepterait d'organiser un rendez-vous avec un jeune garçon.

Dans le cadre de sa série Who Is America?, dans laquelle il incarne des personnages loufoques pour mener des interviews, le comédien Sacha Baron Cohen, adepte des provocations outrancières, a mis le pied dans ce qu'il pense être un réseau pédophile impliquant des personnalités.



«Nous voulions découvrir comment quelqu'un comme Harvey Weinstein réussissait à faire... à s'en tirer avec la criminalité, essentiellement. Et [découvrir] le réseau qui l'entoure», explique l'acteur dans une interview accordée au magazine Deadline, le 19 décembre.

Pour ce faire, le comédien est allé à Las Vegas, interroger un concierge qui dispose de connections haut placées. Dans la peau de son personnage Gio – un très riche Italien –, il révèle rapidement à son interlocuteur avoir molesté un garçon de huit ans, avec l'intention de jauger la réaction de ce dernier. Au lieu de quitter la pièce sur-le-champ, le concierge entreprend alors de lui donner des conseils pour se «débarrasser du problème».

«Je peux vous mettre en contact avec quelqu'un qui peut vous trouver des garçons comme ça»

«Nous avons même parlé à un moment d'assassiner le garçon, et le concierge a juste dit : "Ecoutez, je suis vraiment désolé. Dans ce pays, nous ne pouvons pas noyer le garçon. C’est l’Amérique que nous ne faisons pas ça"», raconte Sacha Baron Cohen. Mais l'homme a visiblement d'autres moyens à sa disposition et aurait proposé à l'acteur de le mettre en contact avec un avocat qui pouvait l'aider à «faire taire le garçon».

«C'est devenu vraiment sombre», poursuit le comédien, expliquant avoir demandé au concierge s'il pouvait lui arranger un rendez-vous avec un jeune homme dont l'âge est «en dessous de la Bar Mitzvah mais au-dessus de huit ans». «Oui, je peux vous mettre en contact avec quelqu'un qui peut vous trouver des garçons comme ça», aurait répondu sans sourciller le concierge.

«Nous avons immédiatement transmis les images au FBI, car nous pensions qu’il existait peut-être à Las Vegas un réseau de pédophiles pour ces hommes très riches», confie l'acteur, précisant que le concierge lui aurait dit qu'il travaillait pour «des hommes politiques et plusieurs milliardaires». D'après le comédien, l'agence fédérale n'a toutefois pas ouvert d'enquête.

En tout état de cause, Sacha Baron Cohen et ses producteurs ont déclaré préférer ne pas inclure cette interview dans la série : «C'était trop sombre et malsain. D'un point de vue journalistique, c’était fascinant, mais c’était tellement extrême et sombre que cela aurait été trop troublant pour le public.»

