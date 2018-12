Yémen : la coalition annonce avoir mené une frappe sur l'aéroport de Sanaa

Alors qu'un accord entre le gouvernement yéménite soutenu par l'Arabie saoudite et les rebelles Houthis a été conclu le 13 décembre dernier, la coalition militaire conduite par Riyad a annoncé avoir mené un raid sur l'aéroport de Sanaa.

La coalition menée par l'Arabie saoudite, qui intervient militairement au côté du gouvernement au Yémen, a annoncé avoir mené une frappe aérienne ce 19 décembre sur l'aéroport de Sanaa, capitale tenue par les rebelles.

Il s'agit de la première frappe confirmée par la coalition contre cet aéroport depuis qu'un accord inter-yéménite a été conclu la semaine dernière au terme de pourparlers de paix en Suède. La coalition a ciblé un drone et «a détruit l'appareil qui était en cours de préparation au lancement», selon un communiqué relayé par la chaîne publique saoudienne Al-Akhbariya. Les rebelles Houthis utiliseraient selon cette source l'aéroport «comme un camp militaire en violation de la loi humanitaire internationale».

Le 13 décembre, le gouvernement soutenu militairement par l'Arabie saoudite et les rebelles houthis ont conclu un accord prévoyant une trêve ainsi que le retrait des combattants de Hodeida, ville clé de l'ouest du pays par où transite l'essentiel de l'aide humanitaire et des importations. Une grande prudence reste toutefois de mise quant à la viabilité du cessez-le-feu, rebelles et coalition s'accusant mutuellement de l'avoir violé depuis son instauration le 18 décembre.

L'accord de Suède prévoit en outre un échange de quelque 15 000 combattants faits prisonniers et des mesures destinées à faciliter l'acheminement de l'aide humanitaire à Taëz (sud-ouest), ville aux mains des loyalistes et assiégée par la rébellion.

Aucun accord n'a toutefois été trouvé sur l'aéroport de Sanaa, tenu par les rebelles et fermé depuis presque trois ans aux vols commerciaux. Mais il sera au centre du prochain round de négociations, a affirmé l'émissaire de l'ONU pour le Yémen, Martin Griffiths.

Les belligérants yéménites ont accepté de se réunir de nouveau fin janvier pour tenter de définir un cadre de négociation en vue d'un règlement global du conflit qui les oppose depuis 2014.

La guerre au Yémen a fait au moins 10 000 morts et 14 millions de personnes sont menacées de famine, selon l'ONU. Mais des ONG estiment que le bilan réel des victimes est largement plus élevé. L'ONG Armed Conflict Location and Event Data Project publiait le 11 décembre sur son site un bilan faisant étant de 60 223 morts.

