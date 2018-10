Yémen : l'ONU fait état de plusieurs dizaines de morts dans de nouvelles frappes (VIDEO CHOC)

Le bilan s'alourdit encore au Yémen. Dans un communiqué, l'ONU a révélé que de nouvelles frappes avaient endeuillé la province de Hodeida, au Yémen, le 24 octobre dernier, faisant au moins 24 morts et 16 blessés.

Le Bureau de coordination des affaires humanitaires de l'ONU (OCHA) a fait état, le 25 octobre, de nouvelles frappes dans la province de Hodeida, dans l'ouest du Yémen. Au moins 21 civils seraient morts le 24 octobre et dix autres blessés, selon la même source, dans des frappes ayant touché une usine de conditionnement de légumes de Beit al-Faqih, dans le secteur de Al-Masoudi. Trois autres morts et six blessés seraient en outre à déplorer dans des frappes ayant visé trois véhicules dans le secteur d'Al-Hali.

Le communiqué de l'ONU ne précise pas l'origine des frappes, mais les rebelles houthis ont accusé la coalition menée par l'Arabie saoudite d'en être responsable.

Attention : les images ci-dessous peuvent heurter la sensibilité

«Des civils sont en train de payer un prix choquant à cause de ce conflit», a déploré Lise Grande, coordinatrice humanitaire de l'ONU pour le Yémen. «C'est la troisième fois au cours de ce mois que les combats provoquent un grand nombre de victimes à Hodeida», a-t-elle ajouté.

Le 23 octobre, le secrétaire général adjoint de l'ONU pour les Affaires humanitaires, Mark Lowcock, a alerté les membres du Conseil de sécurité de l'ONU sur la crise humanitaire en cours au Yémen, qui constitue «un danger clair et présent d'une famine géante et imminente». Il estime à 14 millions le nombre de personnes qui pourraient en être victimes, soit la moitié de la population du pays.

Depuis 2015, le Yémen est le théâtre d'une guerre opposant les rebelles Houthis, qui contrôlent le port de Hodeida ainsi que la capitale yéménite Sanaa, à une coalition arabe sous commandement saoudien qui défend le gouvernement réfugié à Aden, dans le sud du pays et qui bombarde régulièrement le pays, causant des milliers victimes civiles dont beaucoup d'enfants. Au mois d'août, au moins 66 enfants ont été tués dans des frappes de la coalition saoudienne.

En plus de trois ans, le conflit a fait près de 10 000 morts, selon les derniers chiffres de l'ONU qui n'ont cependant pas été actualisés récemment, et constitue la pire crise humanitaire au monde.

