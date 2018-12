Les Gilets jaunes débarquent en Israël contre la hausse des prix (VIDEO)

S'emparant du symbole arboré par les manifestants français, des centaines d'Israéliens en gilet jaune se sont rassemblées à Tel-Aviv et Jérusalem contre la hausse des prix. Dix personnes ont été interpellées.

Quelques centaines de manifestants portant des Gilets jaunes et imitant la contestation en France ont protesté le 14 décembre à Tel-Aviv et Jérusalem contre l'augmentation du coût de la vie annoncée en 2019.

Répondant à un appel sur les réseaux sociaux, ils étaient quelques centaines à Tel-Aviv et quelques dizaines à Jérusalem, brandissant des drapeaux israéliens et des pancartes dénonçant la cherté de la vie et disant vouloir suivre l'exemple français.

Dix manifestants ont été interpellés à Tel-Aviv pour avoir troublé l'ordre et refusé d'obtempérer, selon la police.

Les Israéliens ont appris cette semaine par la presse que les prix des produits alimentaires, de l'électricité, de l'eau ou encore des abonnements téléphoniques allaient augmenter l'année prochaine, tout comme les impôts locaux, sous l'effet de l'affaiblissement du shekel, la monnaie nationale, par rapport au dollar et à l'euro. Israël est déjà connu pour être un pays où le coût de la vie est élevé.

Auteur: RT France

