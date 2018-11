Médias russes discriminés : Moscou ne se «vengera» pas sur les journalistes français, selon Lavrov

Visitant les locaux de RT France lors d'un déplacement à Paris, Sergueï Lavrov a été interrogé sur la loi contre la manipulation de l'information adoptée récemment en France. Le ministre a joué l'apaisement.

Dans la foulée de sa rencontre avec son homologue français Jean-Yves Le Drian ce 27 novembre à Paris, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov a été accueilli à Boulogne-Billancourt par la présidente de RT France, Xenia Fedorova, pour une visite des locaux de la chaîne. Interrogé sur la loi contre la manipulation de l'information, votée en troisième lecture par l'Assemblée le 20 novembre dernier, le chef de la diplomatie russe a rappelé la nécessité d'intégrer «tous les points de vue» sur la question, et pas seulement celui de la France.

«Je l'ai mentionné aujourd'hui avec Jean-Yves Le Drian, il n'a fait aucun commentaire», a-t-il observé, déplorant la création de listes de médias qui ne seraient pas accessibles sur les plateformes numériques. «Pourquoi ces problèmes ne sont-ils pas discutés à un niveau global ?», s'est-il interrogé, citant notamment les Nations unies comme enceinte de discussion possible. «Il faut négocier de façon à intégrer tous les points de vue, ce qui est très différent de procéder de son côté et d'essayer de l'imposer aux autres», a-t-il argumenté. «L'important, ce n'est pas qui laisse passer qui et où, mais qui regarde», a-t-il ajouté au sujet des différents refus de l'Elysée d’accréditer RT France.

«J'ai promis aujourd'hui à Jean-Yves Le Drian, quand il a de nouveau affirmé que vous [RT France] n'étiez pas un média mais de la propagande, qu'on n'allait pas se venger des journalistes français accrédités à Moscou», a-t-il souligné. Et de plaisanter : «On est gentils !»

Sergueï Lavrov a rencontré ce 27 novembre Jean-Yves Le Drian dans le cadre de la poursuite du dialogue de Trianon. Initié en mai 2017 par Emmanuel Macron et Vladimir Poutine, celui-ci a pour but de rapprocher la France et la Russie dans différents domaines. Au cours de la conférence de presse, les deux ministres ont notamment abordé l'incident du détroit de Kertch.

Lire aussi : Loi contre la manipulation de l'information : 140 sénateurs saisissent le Conseil constitutionnel