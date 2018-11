De Mélenchon à Philippot, Macron vertement critiqué pour son hommage au «grand soldat» Pétain

L’hommage d’Emmanuel Macron au rôle joué par le maréchal Pétain durant la Première Guerre mondiale a provoqué une vague de critiques, à gauche comme à droite de l’échiquier politique et auprès d'associations.

«Le maréchal Pétain a été pendant la Première Guerre mondiale aussi un grand soldat» : ces propos ont été prononcés ce 7 novembre par Emmanuel Macron, alors qu'il justifiait la présence de Philippe Pétain parmi les huit maréchaux de la Première Guerre mondiale qui seront honorés par l’état-major le 10 novembre aux Invalides. Cette remarque élogieuse à l'égard du haut responsable militaire qui deviendra le dirigeant de Vichy n'a pas manqué de provoquer une vague de réactions outrées et indignées, en provenance de diverses familles politiques.

Vous créez des polémiques tous seuls, mes enfants

En fin d'après-midi, le président de la République a tenu à préciser qu'il «ne pardonn[ait] rien» des actes de Philippe Pétain mais qu'il «ne gomm[ait] rien» de l'Histoire de France. «Vous créez des polémiques tous seuls, mes enfants», a-t-il également lancé à la presse, cité par l'AFP, en déplacement dans l'Aisne. «Le maréchal Pétain, quand il a dirigé la France pendant la Deuxième guerre mondiale, a été complice de crimes profonds qui ont été reconnus, et la responsabilité de l’Etat français a été reconnue. Je l'ai dit, j'ai été très clair sur ce point», a-t-il aussi précisé. Entre temps, la classe politique avait largement eu le temps d'exprimer, dans son écrasante majorité, son indignation.

«Pétain est un traître et un antisémite» : volée de bois vert, de Mélenchon à Philippot

A gauche, le leader de La France insoumise (LFI), Jean-Luc Melenchon, a vivement dénoncé la déclaration du locataire de l'Elysée, en faisant valoir que le maréchal Pétain était un «traître» et un «antisémite». En outre, selon lui, le véritable «vainqueur militaire» de la Première Guerre mondiale est le maréchal Joffre.

Le maréchal #Joffre est le vainqueur militaire de la guerre de 14-18. #Pétain est un traitre et un antisémite. Ses crimes et sa trahison sont imprescriptibles. #Macron, cette fois-ci, c'est trop ! L'Histoire de France n'est pas votre jouet. — Jean-Luc Mélenchon (@JLMelenchon) 7 novembre 2018

Même tonalité du côté du président de Génération-s, le candidat socialiste à la dernière élection présidentielle Benoît Hamon : «Honorer Simone Veil au Panthéon et en même temps le traître antisémite Pétain aux Invalides. Rien ne justifie une telle honte. Quand on préside la France, il faut se montrer un peu plus à la hauteur de son histoire.»

Honorer Simone Veil au Panthéon ET EN MÊME TEMPS le traitre antisémite Pétain aux Invalides. Rien ne justifie une telle honte. Quand on préside la France, il faut se montrer un peu plus à la hauteur de son histoire. — Benoît Hamon (@benoithamon) 7 novembre 2018

Au centre, le député Meyer Habib, membre de l'Union des démocrates et indépendants (UDI), a estimé qu'on ne pouvait guère qualifier de «grand soldat» le maréchal Pétain. «Non président Emmanuel Macron, jamais un grand soldat n'aurait livré résistants et juifs, dont d'anciens combattants à la barbarie nazie, ni adopté des lois antisémites qui souillent notre histoire. Son nom reste synonyme de trahison. C'est plus que funeste», s'est-il insurgé.

Non Président @EmmanuelMacron, jamais un grand soldat n'aurait livré résistants et Juifs, dont d'anciens combattants, à la barbarie nazie ni adopté des lois antisemites qui souillent notre histoire. Son nom reste synonyme de trahison. C'est plus que funeste. #Petain#11novembre — Meyer Habib (@Meyer_Habib) 7 novembre 2018

La sortie du chef de l'Etat a également suscité un tollé à droite de l'échiquier politique. Entre autres, Roger Karouchti, sénateur des Hauts-de-Seine, a rappelé le passé collaborationniste du maréchal Pétain pour contester l'hommage : «Le maréchal Pétain fut un grand chef pendant la Première Guerre Mondiale. Mais rendre hommage à l’homme de la collaboration avec les nazis, de la lutte contre la résistance, du statut des juifs en 1940 ? Il eut mieux valu un hommage au généralissime Foch et à travers lui à tous nos chefs militaires.»

Pétain fut un grand chef pendant la 1ere Guerre Mondiale.Mais rendre hommage à l’homme de la collaboration avec les nazis,de la lutte contre la résistance,du Statut des juifs en 1940?Il eut mieux valu un hommage au généralissime Foch et à travers lui à tous nos chefs militaires. — Roger KAROUTCHI (@RKaroutchi) 7 novembre 2018

Même son de cloche chez son camarade républicain, le député Eric Ciotti, qui invoque la pensée du général de Gaulle : «Le maréchal Pétain a couvert de sa gloire le déshonneur de la collaboration et de la participation de l'Etat à la déportation des juifs.»

Un avis partagé le président des Patriotes, Florian Philippot. «Réhabiliter Pétain est une impossibilité morale et historique. Une faute majeure de Macron», a martelé le gaulliste.

Réhabiliter #Pétain est une impossibilité morale et historique. Une faute majeure de Macron. La victoire de Verdun a été effacée par la trahison et l’immonde collaboration de Vichy. — Florian Philippot (@f_philippot) 7 novembre 2018

«Symbole effroyable» ou...

Ce sentiment général a été partagé également par plusieurs associations. Se disant «choqué», le Conseil représentatif des institutions juives de France (Crif), a ainsi rappelé que le maréchal Pétain avait été «au nom du Peuple français, frappé d'indignité nationale lors de son procès en juillet 1945».

#Communiqué - Hommage à Philippe Pétain : le Crif choqué

"La seule chose que nous retiendrons de Pétain, c'est qu'il a été, au nom du Peuple français, frappé d'indignité nationale lors de son procès en juillet 45" pic.twitter.com/bT7bvnrSEx — CRIF (@Le_CRIF) 7 novembre 2018

La Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme (Licra) a également fait valoir que le maréchal Pétain était «un symbole effroyable».

Évoquer les faits historiques et le rôle de #Petain en 14-18 c’est une chose. Lui rendre les hommages de la Nation au mépris de l’indignité nationale qui le frappe, c’est un symbole effroyable. — LICRA (@_LICRA_) 7 novembre 2018

...«Rien de scandaleux»

Il est à noter que certains responsables politiques ont exprimé un point de vue moins critique sur la sortie du président de la République. Sébastien Chenu, député Rassemblement national (RN), a ainsi affirmé que le chef de l'Etat français se prenait souvent «les pieds dans le tapis de l'Histoire», tout en estimant qu'il avait «raison» de rendre hommage au rôle du maréchal Pétain durant la Première Guerre mondiale.

.@sebchenu : "On a vu souvent le Président de la République se prendre les pieds dans le tapis de l'Histoire, mais il a raison sur le rôle de Pétain dans la victoire de 14-18." @LCI — Rassemblement National (@RNational_off) 7 novembre 2018

«[Emmanuel] Macron, comme de Gaulle jadis, salue le maréchal [Pétain] de 14-18. Rien de scandaleux, si on précise bien la sinistre fin de règne du maréchal [Pétain]», a aussi jugé le maire de Béziers Robert Ménard.

#Macron, comme De Gaulle jadis, salue le #Pétain de #1418. Rien de scandaleux, si on précise bien la sinistre fin de règne du Maréchal. — Robert Ménard (@RobertMenardFR) 7 novembre 2018

