Des détecteurs de mensonges virtuels aux frontières européennes ? (DEBAT)

Fabien Bouglé, conseiller municipal divers droite de Versailles et Pablo Pillaud-Vivien, responsable éditorial de la revue Regards, ont débattu de la possible introduction de détecteurs de mensonges aux frontières européennes.

Dans les mois à venir, des détecteurs de mensonges virtuels vont être testés aux frontières européennes. En Lituanie, en Hongrie et en Grèce, les voyageurs devront désormais faire face à un garde-frontière virtuel lui posant des questions. Invités du journal télévisé de RT France le 5 novembre, Fabien Bouglé, conseiller municipal divers droite de Versailles et Pablo Pillaud-Vivien, responsable éditorial de la revue Regards, ont débattu de ce projet.