«Le gamin excité m'a sauté dessus... J'ai couché avec lui»: Argento se défend, Bennett porte plainte

Leader du mouvement #MeToo, Asia Argento a été accusée par Jimmy Bennett d'avoir abusé de lui. L'actrice s'est défendue par le biais de son avocat, accusant le jeune homme de l'avoir agressée. Celui-ci a décidé de porter plainte.

Asia Argento contre-attaque... et Jimmy Bennett également. Alors qu'en août dernier le New York Times informait que l'actrice avait acheté le silence de Jimmy Bennett – qui se dit victime d'une agression sexuelle alors qu'il n'avait que 17 ans – l'avocat d'Asia Argento, Mark Jay Heller, confirme le 5 septembre, dans un communiqué, l'existence de textos provenant d'Asia Argento. «Le gamin excité m'a sauté dessus... J'ai couché avec lui, c'était bizarre», aurait ainsi écrit la cinéaste. «Asia a choisi à l'époque de ne pas poursuivre Bennett pour l'avoir agressée sexuellement», poursuit Mark Jay Heller. Asia Argento se serait également sentie «gelée» alors qu'il était au-dessus d'elle.

Echaudé par ces nouvelles révélations, le média qui traite de l'actualité des célébrités TMZ fait savoir que Jimmy Bennett se serait rendu au département du shérif du comté de Los Angeles et aurait signifié sa volonté de porter plainte pour agression sexuelle.

Un accord portant sur une somme de 380 000 dollars avait pourtant été conclu avec ce jeune acteur, qui assure qu'Asia Argento l'avait agressé sexuellement dans une chambre d'hôtel en Californie en 2013.

Asia Argento avait affirmé lui avoir versé de l'argent dans le seul but de l'aider à un moment où il était en difficulté. Son avocat, interviewé par TMZ le 5 septembre, prétend que Jimmy Bennett a essayé d'extorquer Argento, lorsqu'il a découvert qu'elle sortait avec Anthony Bourdain. Mark Jay Heller déclare que Jimmy Bennett «a choisi de s'immiscer dans cette relation et d'exiger de Bourdain un paiement financier en contrepartie de ne pas embarrasser Asia et indirectement Bourdain...»

Selon plusieurs médias américains, elle aurait depuis interrompu le versement de la somme convenue et entend contester leur accord devant la justice.

L'actrice italienne est l'une des premières à avoir accusé publiquement le magnat américain Harvey Weinstein de l'avoir violée. Elle est devenue une voix importante du mouvement #MeToo après avoir raconté avoir été violée par le producteur dans sa chambre d'hôtel pendant le festival de Cannes de 1997, alors qu'elle avait 21 ans. Lors de la soirée de clôture du festival de Cannes 2018, elle avait lancé au public : «Les choses ont changé. On ne va plus vous permettre de vous en tirer sans être inquiétés.»

