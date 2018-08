Des Belges proposent d'inscrire la sécurité sociale au patrimoine mondial de l'Unesco (VIDEO)

La mutualité belge Solidaris et le syndicat FGTB veulent faire rentrer la sécurité sociale à l'Unesco. Le but de la manœuvre : que les gouvernements successifs ne puissent la remettre en cause. Kévin Mauconduit a expliqué sa démarche à RT France.

Invité du journal télévisé de RT France le 28 août, Kévin Mauconduit, chargé de communication à la mutualité socialiste belge Solidaris, a expliqué le sens de la démarche portée par son organisation : tenter de faire inscrire la sécurité sociale au patrimoine mondial de l’Unesco.

«[La sécurité sociale] est véritablement un patrimoine dont on aimerait qu'il soit universel parce que c'est un héritage qu'on doit pouvoir transmettre, et c'est ce pourquoi l'Unesco a été créée», explique Kévin Mauconduit.

Pour Solidaris, dont l'initiative est soutenue par le syndicat FGTB, si l'objectif était atteint, cela pourrait empêcher les gouvernements de remettre en cause cet acquis social.

Auteur: RT France

