Gaza : au moins deux morts et plus de 270 blessés lors de la Grande marche du retour (VIDEO)

La Grande marche du retour, la manifestation palestinienne à la frontière entre Gaza et Israël qui a lieu chaque vendredi depuis le 30 mars, a fait selon un premier bilan deux morts et 270 blessés.

D'après un bilan provisoire du ministère de la Santé de l'enclave palestinienne, au moins deux morts seraient à déplorer du côté palestinien, tués lors de la Grande marche du retour de ce 17 août. Les manifestations auraient en outre fait plus de 270 blessés, toujours selon le ministère gazaoui.

Les deux victimes Karim Abou Fatayer, 30 ans, et Sadi Mouammar, 26 ans, ont été mortellement touchées par des tirs israéliens.

Le 15 août, Israël décidait de rouvrir l'unique point de passage entre Israël et la bande de Gaza, Kerem Shalom, fermé depuis le 9 juillet, mais partiellement rouvert depuis le 24 juillet. Le ministre de la défense israélien, Avigdor Lieberman, avait alors déclaré dans un message écrit en arabe, sur son compte Facebook : «Le calme paie, pas la violence», pour justifier sa décision.

Quelques heures plus tard, le même jour, le cabinet de sécurité israélien annonçait avoir validé un accord de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Si ce dernier n'a pas immédiatement réagi, Khalil al-Hayya, l'un des responsables du Hamas, a déclaré ce 17 août à la télévision libanaise Al-Mayadeen, cité par The Times of Israel, que les négociations entamaient leur «phase finale», ajoutant que le mouvement islamiste souhaitait parvenir à un accord.

Au moins 171 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans la bande de Gaza le long de la barrière qui sépare l'enclave palestinienne d'Israël depuis le 30 mars, début de manifestations contre le blocus israélien qui dure depuis plus de 10 ans et réclamant le droit au retour des Palestiniens qui ont fui ou ont été chassés de leurs terres à la création de l'Etat d'Israël en 1948.

Un soldat israélien a été tué le 20 juillet par un Palestinien durant une opération de l'armée près de la barrière, le premier mort israélien dans cette zone depuis la guerre de Gaza en 2014.

