Devinez qui est responsable des violences de Charlottesville (selon un parlementaire américain) ?

Un an après les événements de Charlottesville lors desquels une femme était morte renversé par un militant d'extrême-droite, un parlementaire américain a révélé que le FBI lui avait confié le nom du véritable responsable : la Russie !

Alors qu'une manifestation de l'extrême-droite américaine doit se tenir ce 12 août devant la Maison Blanche et qu'une commémoration du décès en 2017 d'une contre-manifestante d'extrême-gauche a eu lieu la veille à Charlottesville, le parlementaire américain Tom Garrett a révélé savoir qui se cachait derrière ces tensions croissantes.

Selon ce membre républicain du Congrès américain, dont la circonscription comprend Charlottesville, c'est bien évidemment la Russie qui aurait manigancé pour pousser à la division des Américains. Une information que Tom Garrett a affirmé avoir récolté auprès du FBI.

Citant une conversation qu'il aurait eue avec le directeur de l'agence de renseignement américaine, l'élu de Virginie a expliqué ce 11 août sur CNN : «Il y a à peu près deux mois, j'ai assisté à une réunion à huis clos avec le directeur du FBI concernant Charlotesville. J'ai demandé si l'ingérence russe avait quelque chose à voir avec l'embrasement de Charlottesville. On m'a répondu : "oui".»

Le parlementaire américain, qui a confié que cette information n'était pas classée secret défense, a estimé que l'ingérence russe supposée avait pour but de «monter les Américains les uns contre les autres» dans le but de «miner leur confiance dans les démocraties occidentales». Des affirmations bien évidemment lancées à la cantonade sans apporter le moindre commencement de preuves.

J'ai demandé si l'ingérence russe avait quelque chose à voir avec l'embrasement de Charlottesville. On m'a répondu : "oui"

Les commentaires de Tom Garrett sont d'autant plus surprenants que l'élu a lui-même rencontré, en mars 2017, la personne qui allait organiser la manifestation d'extrême-droite à Charlottesville quelques mois plus tard. Il l'avait reçue dans son bureau à Washington DC en compagnie d'autres électeurs de sa circonscription. Selon la légende d'une photo publiée à l'époque sur le groupe Facebook «Sécurité et unité pour l'Amérique», ils avaient discuté d'une loi portée par Donald Trump ayant pour but de diminuer l'immigration légale aux Etats-Unis.

Le bouc-émissaire russe semble promis à de beaux jours outre-Atlantique dans les mois à venir. En effet, des commentateurs américains, au premier rangs desquels le sénateur démocrate Bill Nelson, ont d'ores et déjà fait savoir que, selon eux, les Russes avaient pénétré les systèmes informatiques de certains Etats américains dans l'optique des élections de mi-mandat. Tom Garrett ne devrait cependant pas être concerné par cette menace : il a en effet annoncé en mai dernier qu'il ne se représenterait pas, affirmant préférer se concentrer sur le traitement contre l'alcoolisme dont il est atteint.

Lire aussi : Qu'est-ce que «QAnon», le mouvement qui prend de l'ampleur parmi les supporters de Donald Trump ?