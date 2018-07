Les jeunes Thaïlandais bloqués dans une grotte depuis neuf jours ont été retrouvés vivants (VIDEO)

Cela fait neuf jours qu'une équipe de football de moins de 16 ans est coincée dans une grotte en Thaïlande. Bloqués par la montée des eaux, les joueurs ont attendu dans la grotte inondée l'arrivée des secours, qui n'ont pas encore pu les en extraire.

On peut officiellement parler de miracle. En Thaïlande, des jeunes d'une équipe de football et leur coach sont bloqués depuis neuf jours dans une grotte inondée. Le 2 juillet, ils ont été retrouvés vivants par les secours, qui n'ont cependant pas encore pu les tirer d'affaire.

La disparition soudaine de cette équipe de football de moins de 16 ans dans le nord de la Thaïlande, le 23 juin dernier, avait gardé toute la nation en haleine pendant neuf jours.

Cependant, après plus d'une semaine sans nouvelles et sans espoir, deux plongeurs britanniques, appartenant à une équipe internationale de sauveteurs, ont atteint la grotte de Pattaya Beach, où les garçons et leur entraîneur étaient sains et saufs.

En raison de la possibilité de fortes pluies, il est encore difficile de savoir si les sauveteurs, pour extraire les adolescents, vont attendre que le niveau d'eau redescende.

Au cas où cela s'avérerait impossible pour le moment, les sauveteurs pourraient essayer d'apprendre aux garçons à plonger afin qu'ils puissent quitter la grotte par eux-mêmes, selon le capitaine Akanand Surawan.

Une infirmière et un médecin ont été dépêchés, accompagnés de plongeurs, tandis que plusieurs sauveteurs restent avec les garçons pour leur permettre de garder le moral.

En plus de fournir aux footballeurs échoués des vivres indispensables, des kits de survie et une assistance médicale, les autorités enverront également de l'oxygène dans la grotte, afin que les garçons puissent respirer facilement.

