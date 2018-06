Trump aurait dit à Macron : «Tous les terroristes sont à Paris», l'Elysée dément

Selon le Wall Street Journal, le président américain a lancé plusieurs piques au président français, au Premier ministre japonais et au président de la Commission européenne lors du dernier G7. L'Elysée a démenti ces propos.

Le Wall Street Journal a relaté le 15 juin quelques éléments des coulisses du G7 de Charlevoix les 8 et 9 juin. Evoquant de nombreux sujets et défendant sa politique migratoire, Donald Trump a fait un lien entre immigration et terrorisme, adressant une violente pique à Emmanuel Macron : «Vous devez le savoir, Emmanuel, puisque tous les terroristes sont à Paris.» Le président américain s'est ensuite tourné en direction du Premier ministre japonais Shinzo Abe : «Shinzo, vous n'avez pas ce problème mais je peux vous envoyer 25 millions de Mexicains et vous serez très vite démis de vos fonctions.»

Selon le quotidien, les partenaires des Etats-Unis auraient été «consternés» par l'attitude de Donald Trump, conservant malgré tout de garder leur sang-froid. Le président américain aurait également qualifié Jean-Claude Juncker, président de la Commission européenne, de «tueur brutal», à propos de la protection des données face au géants de l'internet.

Interrogé par l'AFP le 16 juin, l'Elysée a démenti ces propos : «Nous démentons fermement. Tout est faux.»

En outre, Donald Trump n'a pas hésité à défier les positions de la plupart des dirigeants du G7, se demandant pourquoi ils se rangeaient du côté de l'Ukraine, défendant le rattachement de la Crimée à la Russie.

Donald Trump s'était notamment illustré durant ce sommet en quittant le G7 avant sa fin en retirant son soutien au communiqué final.

