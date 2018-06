«Tu» ou «vous» ? Comment les chefs d'Etat étrangers s'adressent-ils à Vladimir Poutine ?

Lors de la traditionnelle séance de questions-réponses avec la population russe ce 7 juin à Moscou, Vladimir Poutine a été interrogé sur la manière dont ses homologues s'adressaient à lui. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne.

«Quels sont les présidents qui vous tutoient ?», a demandé un journaliste à Vladimir Poutine, ce 7 juin, lors de sa traditionnelle séance annuelle de questions-réponses avec la population russe qui a duré plus de quatre heures. «Concernant les chefs d'Etat qui utilisent la langue anglaise, il n'y a pas de différence entre le "tu" et le "vous". Mais en français il y en a une», a d'emblée précisé le président russe.

«Il y a pas mal de collègues avec lesquels j'ai tissé des relations personnelles. Par exemple, avec le Premier ministre japonais, on se tutoie. Avec la chancelière allemande et le président français également», a poursuivi Vladimir Poutine. En revanche, il a confié vouvoyer le président de la République tchèque Milos Zeman, car il est plus âgé que lui. «C'est une marque de respect», a fait savoir le président russe.

«Sinon, avec presque tous, on utilise les prénoms et c'est très important car à ce niveau de travail, un respect mutuel doit être maintenu à tout moment. C'est un très bon outil qui peut aider à résoudre les problèmes qui existent», a encore expliqué Vladimir Poutine.

Lire aussi : Poutine : la Russie ne se retirera pas de Syrie avant d'avoir assuré ses «intérêts vitaux»