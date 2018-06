Ligne directe : Vladimir Poutine répond en direct aux questions de ses concitoyens

Toujours très suivie en Russie, la séance de questions-réponses à laquelle se prête Vladimir Poutine chaque année à la télévision se tient le 7 juin. L'occasion pour les citoyens de s'adresser directement au chef d'Etat sur les sujets de leur choix.

Ce 7 juin à 11h, le président russe Vladimir Poutine participe à l'émission Ligne Directe, lors de laquelle il répond aux questions posées par ses concitoyens sur un large éventail de sujets, des problèmes de politique internationale à ceux du quotidien.

Selon une tradition désormais bien établie – c'est la 16ème fois que le chef d'Etat se plie à l'exercice – les citoyens russes ont été invités à s'adresser directement au président en lui envoyant les questions qui leurs tiennent à cœur.

Auteur: RT France

L'exercice est toujours très apprécié en Russie, l'année dernière, plus de 3,5 millions de questions avaient été envoyées avant que le direct ne débute, et pendant lequel les Russes peuvent continuer à poser des questions. Ils disposent pour ce faire de plusieurs moyens de communication, des plus récents tels que les réseaux sociaux VKontakte et Odnoklassniki, aux plus traditionnels, tels que le téléphone, les sms ou encore la vidéo.