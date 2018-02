Privé de publicité sur Facebook, le Bitcoin continue sa plongée vertigineuse (VIDEO)

Le Bitoin continue sa plongée et passe sous la barre des 9 000 dollars après que Facebook a annoncé qu'aucune publicité pour les cryptomonnaies ne serait plus tolérée sur le réseau social. Le Bitcoin a perdu 50% de sa valeur en un mois.

Passant sous la barre des 9 000 dollars (7 242 euros), alors qu'il valait 20 000 dollars (16 093 euros) en décembre, le Bitcoin a perdu plus de 50% en un peu plus d'un mois et il poursuit sa vertigineuse descente après l'annonce de Facebook concernant sa décision de bannir les publicités liées aux cryptomonnaies. D'autres monnaies sont touchées par cette décision, telles que le Ripple et le Bitcoin Cash.

La mesure de Facebook frappant les cryptomonnaies de bannissement sur son réseau a été annoncée comme une volonté de contrer les arnaques en ligne par le groupe de Mark Zuckerberg.

Auteur: RT France

