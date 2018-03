Canada : un drapeau allemand sur un érable à sucre, pour accueillir le roi des Belges (PHOTO)

Le roi Philippe de Belgique a entamé le 12 mars sa visite officielle au Canada. Mais dans la capitale Ottowa, c'est un drapeau allemand qui a été déployé sur un arbre planté par une ancienne reine belge... L'erreur a été prestement corrigée.

Un drapeau allemand au lieu du belge, pour accueillir le roi Philippe de Belgique et son épouse Mathilde : l'erreur a été rapidement corrigée dans la capitale canadienne Ottawa, où le couple royal est en visite depuis le 12 mars. La bévue a été commise au beau milieu du jardin de la résidence de la représentante de la reine Elizabeth II, chef d'Etat en titre du Canada.

(petite) histoire belge au Canada : un (petit) drapeau allemand pour accueillir le roi et la reine de Belgique chez la gouverneur générale du Canada.



Photo: @WDehandschutterpic.twitter.com/w5TuagBKUM — Clément Sabourin (@clementsabourin) 12 mars 2018

Deux petits drapeaux, l'«Unifolié» canadien avec sa célèbre feuille d'érable et celui d'Allemagne, étaient liés par un ruban jaune sur un érable à sucre, planté il y a plus de 40 ans par la reine Fabiola de Belgique. Les drapeaux belge et allemand partagent les mêmes trois couleurs mais le premier a des rayures verticales et le second horizontales.

«Pendant que nous préparions la cérémonie [...], il a été porté à notre attention qu'il y avait eu un mélange avec un petit drapeau servant à identifier l'arbre planté par Sa majesté la reine Fabiola en 1977», a expliqué Marie-Eve Létourneau, porte-parole du gouverneur général du Canada Julie Payette. «Nous avons corrigé cela immédiatement», avant l'arrivée des souverains belges venus pour, à leur tour, planter un arbre dans le jardin.

La capitale canadienne a déployé de nombreux drapeaux belges pour l'arrivée du roi et de son épouse en calèche à la résidence de Julie Payette.

Lire aussi : «Sans blague, le blanc doit être en haut ?» Le drapeau russe sens dessus dessous à Zurich