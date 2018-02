Lavrov : sans preuve, les accusations d'ingérence russe dans les élections US sont «du baratin»

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a de nouveau rejeté les allégations de Washington sur une supposée ingérence russe lors de la dernière élection présidentielle américaine.

«Tant qu'on n'a pas de faits, tout ça c'est du baratin», a déclaré Sergueï Lavrov le 17 février, interrogé lors de la Conférence de Munich sur la sécurité sur les inculpations annoncées aux Etats-Unis visant des ressortissants russes accusés de complot pour avoir favorisé la campagne de Donald Trump. «Je n'ai aucune réaction parce que n'importe qui peut publier ce qu'il veut. Nous voyons comment les accusations, les déclarations se multiplient», a ajouté le chef de la diplomatie russe.

La veille, la justice américaine avait inculpé 13 Russes et trois entités russes pour ingérence dans les élections et le processus politique américains, selon un communiqué publié le 16 février par le procureur spécial chargé de ce dossier, Robert Mueller. Tous les inculpés sont accusés de complot en vue de tromper les Etats-Unis, trois d'entre eux sont accusés également de fraude bancaire et cinq autres de vol aggravé d'identité, selon le communiqué. Les autorités russes avaient ironisé au sujet de l'annonce d'inculpations américaine.

«13 personnes se sont ingérées dans les élections américaines ? 13 contre les milliards de dollars du budget des services secrets américains ? Contre l'espionnage et le contre-espionnage, contre les technologies les plus récentes ? Est-ce absurde ? Oui», a écrit la porte-parole du ministère russe des Affaires étrangères, Maria Zakharova, dans un post sur Facebook. «Mais c'est la réalité politique américaine moderne», avait-elle poursuivi.

