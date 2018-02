Premières images de l'épave de l'avion russe qui s'est écrasé près de Moscou (VIDEO)

Le 11 février, un avion de la compagnie Saratov Airlines s’est écrasé juste après son décollage de l’aéroport moscovite de Domodedovo tuant les 71 personnes à bord. Des images de l’appareil ont rapidement circulé sur les réseaux sociaux.

Les premières images de l’avion de ligne Antovov An-148 qui s’est écrasé le 11 février près du village d'Argunovo dans la banlieue de Moscou, ont commencé à circuler sur les réseaux sociaux. On y voit notamment des morceaux de la carlingue dispersés dans la neige.

En partance pour la ville d’Orsk dans l’Oural, l’appareil qui transportait 65 passagers et six membres d’équipage, avait décollé de l’aéroport moscovite de Domodedovo. Aucune des personnes à bord n'a survécu au drame. Si pour l'heure aucune thèse n'a été avancée par les autorités pour expliquer les causes de ce crash, elles ont néanmoins annoncé avoir ouvert une enquête criminelle.

Sur d'autres images, on peut voir les secours s'approcher du site où s'est produit le crash afin de récupérer les corps des victimes.

Более 60 пассажиров разбившегося Ан-148 были жителями Оренбургской области pic.twitter.com/6wOF0pPSi7 — Пятый канал Новости (@5tv) February 11, 2018

Selon le ministère russe des Situations d'urgence (Emercom), plus de 150 secouristes et un hélicoptère militaire Mi-8 ont été mobilisés. Toujours selon cette même source, deux corps sans vie ont été retrouvés.

К ликвидации последствий крушения самолета Ан-148 привлечены силы и средства общей численностью более 150 человек и свыше 20 единиц техники.

Приведены в готовность силы центра «Лидер», отряда Центроспас и Ногинского спасательного центра, а также вертолет Ми-8 Жуковского АСЦ МЧС. pic.twitter.com/EPy83gEz9B — МЧС России (@MchsRussia) February 11, 2018

