Poutine : Moscou continuera à soutenir l’éducation islamique pour contrer les «idées destructrices»

Le maître du Kremlin a souligné que la Russie comportait une importante composante culturelle musulmane, et a assuré que les autorités continueraient à soutenir les institutions d'éducation religieuse.

Les autorités russes vont continuer «absolument [à] soutenir» l’éducation islamique, via notamment des universités publiques. Cette annonce a été réalisée par le président russe Vladimir Poutine, lors d’une réunion avec des responsables des autorités religieuses musulmanes à Kazan, la capitale du Tatarstan, le 25 janvier.

Ces idées, même les plus destructrices, ne peuvent être combattues qu’avec une seule arme : les idées

Vladimir Poutine a estimé que le rôle de l’éducation musulmane chez les jeunes était primordial, car celle-ci fait face à la propagation d'idées dévastatrices. Les groupes radicaux comme l’Etat islamique, a rappelé le président russe, œuvrent à diffuser leur idéologie et à recruter de nouveaux membres chez les jeunes gens vivant dans les régions musulmanes de Russie. «Ces idées, même les plus destructrices, ne peuvent être combattues qu’avec une seule arme : les idées. Celles qui sont promues et enseignées à l’académie théologique de Kazan, et dans d’autres structures académiques et éducatives… à Moscou, Oufa et dans le Caucase», a-t-il déclaré.

Durant cette entrevue, le président russe a insisté sur le fait que «l’islam traditionnel [faisait] partie intégrante des codes culturels de la Russie et que la communauté musulmane [représentait], sans aucun doute, une partie très importante de la population russe». Les recensements de 2002 ont estimé à 14,5 millions de musulmans vivant en Russie, soit 10% de la population totale.

Le chef de l'Etat russe a aussi loué les organisations musulmanes russes pour leur travail à l’échelle internationale. Ces groupements organisent notamment le Forum musulman international annuel, qui rassemble des leaders musulmans du monde entier. «Il s'agit d'un champ d’activité très intéressant et très juste. Ce n’est pas étonnant que l’on attende de vous de l’aide et du soutien», a jugé le président.

