Emmanuel Macron bientôt invité à Washington par Donald Trump ?

La Maison Blanche ne l'a pas confirmé pour l'instant, mais CNN annonce que le président américain Donald Trump aurait prévu d'inviter Emmanuel Macron à Wahington cette année – une invitation qu'il officialiserait lors du sommet de Davos.

Selon la chaîne américaine CNN, qui cite des sources diplomatiques américaines proche de la Maison Blanche, le président américain Donald Trump aurait prévu d'inviter officiellement son homologue français Emmanuel Macron à Washington pour une visite officielle. Celle-ci devrait avoir lieu au cours de l'année.

Si aucune date n'a encore été annoncée pour cette visite, la chaîne américaine annonce que l'invitation devrait être officialisée lors du Forum économique mondial de Davos, en Suisse, qui se tient à partir de ce 23 janvier.

De son côté, l'administration présidentielle américaine n'a pas souhaité confirmer l'information de CNN.

Cette visite officielle serait la première d'Emmanuel Macron aux Etats-Unis si l'on omet son passage à l'Assemblée générale des Nations unies, à New York, en septembre dernier. Le président français entretient avec son homologue américain une relation parfois tendue. La question du climat et la sortie des Etats-Unis de l'accord de Paris a notamment contribué à mettre en lumière les divergences entre Paris et Washington depuis l'élection de Donald Trump à l'automne 2016.