Attentat de l'hôtel Intercontinental à Kaboul : les Taliban revendiquent l'assaut qui a fait 6 morts

Dans un communiqué diffusé par email, les Taliban ont revendiqué le 21 janvier l'attaque nocturne par un commando armé dans un hôtel de luxe de Kaboul. Au cours de cet assaut au moins six personnes ont été tuées le 20 janvier.

Les Taliban ont revendiqué le 21 janvier la spectaculaire attaque d'un hôtel de luxe à Kaboul qui a fait au moins six morts selon un bilan provisoire.

«Hier soir, l'hôtel Intercontinental [...] a été attaqué. L'attaque a été menée par cinq de nos moudjahidines en quête de martyr», a déclaré leur porte-parole, Zabiullah Mujahid, dans un communiqué diffusé par email.

Le commando a fait irruption le 20 janvier au soir dans ce lieu prisé des Afghans aisés et les assaillants ont tiré à vue sur les clients et le personnel avant de se retrancher dans les étages avec des otages. Ils ont également mis le feu à l'hôtel.

L'attaque n'a pris fin que plus de 12 heures plus tard, une fois tous les assaillants abattus.

Six morts dont cinq Afghans et une femme étrangère

Selon un bilan provisoire, six personnes ont été tuées - cinq Afghans et une étrangère dont la nationalité n'a pas été précisée.

L'hôtel était plein d'envahisseurs américains

«L'attaque est terminée, tous les assaillants ont été tués, 126 personnes ont été secourues dont 41 étrangers», a annoncé le porte-parole du ministère de l'Intérieur Najib Danish selon qui les assaillants étaient au nombre de quatre.

Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a rapporté que plusieurs personnes étaient décédées, mais la situation reste confuse

➡️ https://t.co/fPp0CiqLIl#Afghanistan#Kaboulpic.twitter.com/iIhoJWlRUj — RT France (@RTenfrancais) January 20, 2018

Le porte-parole taliban a affirmé pour sa part que l'hôtel était «plein d'envahisseurs américains et d'autres nationalités» et que l'attaque a tué des «dizaines» d'entre eux.

Le ministère de l'Intérieur avait auparavant accusé le réseau Haqqani, affilié aux Taliban et soupçonné de longue date de liens avec les services secrets pakistanais. «Selon nos renseignements, l'attaque a été organisée par le réseau terroriste Haqqani qui bénéficie de sanctuaires hors de l'Afghanistan», selon un communiqué publié le 20 janvier.

Une explosion, des tirs, puis des flammes dans la nuit

Le commando s'était introduit samedi peu après 21h (heure locale) dans l'Intercontinental de Kaboul (propriété de l'Etat afghan et non de la chaîne internationale du même nom), déclenchant une explosion avant d'ouvrir le feu au hasard.

L'électricité avait été coupée dans le quartier et l'hôtel, situé sur une colline de l'ouest de Kaboul, plongé dans l'obscurité toute la nuit à l'exception de hautes flammes qui s'échappaient du toit.

Au cours de la nuit, les forces spéciales épaulées par des forces de l'OTAN ont repris progressivement le contrôle des étages.

Je suis sorti, mais plus d'une centaine de mes collègues et amis sont toujours coincés entre la vie et la mort.

«Je suis sorti, mais plus d'une centaine de mes collègues et amis sont toujours coincés entre la vie et la mort. Priez pour eux s'il-vous-plaît», a écrit sur Facebook un client rescapé, Aziz Tayeb.

Sur Twitter, des proches angoissés demandaient des nouvelles des leurs séjournant dans l'établissement. De Washington, le département d'Etat appelait à signaler l'éventuelle présence d'Américains.

Selon un voisin de l'hôtel, Abdul Sattar, qui a joint des membres du personnel amis, «les assaillants sont arrivés par le couloir pendant le dîner. Puis ils ont forcé les chambres, pris des otages avec eux et ouvert le feu sur certains d'entre eux.»

Plusieurs fortes explosions ont été entendues peu après 4h30 du matin après une relative accalmie. Puis le jour s'est levé sur la façade en partie noircie du bâtiment.

«Les gardes se sont sauvés sans combattre»

Un comptable de l'hôtel qui a pu s'échapper grâce à sa bonne connaissance des lieux a affirmé à l'AFP que «les gardes se sont sauvés sans combattre, ils n'ont pas riposté, ils n'avaient aucune expérience.» Le porte-parole du ministre de l'Intérieur a confirmé qu'une nouvelle compagnie privée avait pris en charge la sécurité de l'hôtel au début du mois de janvier.

Ils n'ont pas riposté, ils n'avaient aucune expérience.

L'Intercontinental de Kaboul, l'un des deux cinq étoiles de la ville, accueille fréquemment des mariages, des conférences et des réunions politiques. Sa terrasse illuminée dominant la ville est particulièrement prisée des classes aisées.

L'établissement, ouvert en 1969, avait déjà été visé en juin 2011 par une attaque des Taliban qui avait fait 21 morts.

L'ONU était déjà en état d'alerte depuis 48 heures

Des mises en garde précises avaient été lancées depuis 48 heures concernant le risque d'attaques contre des lieux fréquentés par les étrangers. Ce qui avait conduit l'ONU et certaines ambassades à décréter l'état d'alerte.

La dernière attaque contre un grand hôtel, en mars 2014, avait visé l'autre cinq étoiles de Kaboul, le Serena. Neuf personnes avaient été tuées, dont un journaliste de l'AFP et sa famille.

