Washington dénonce la «menace croissante» de Moscou et Pékin, «puissances révisionnistes»

Les Etats-Unis sont confrontés aux «menaces croissantes» de la part de la Chine et de la Russie, des «puissances révisionnistes» qui «tentent de créer un monde conforme à leurs modèles autoritaires», a déclaré le secrétaire à la Défense américain.

Les Etats-Unis vont contrer toute menace à «l'expérience démocratique américaine» si nécessaire par la force, a lancé le secrétaire à la Défense américain Jim Mattis lors de la présentation de la nouvelle «Stratégie de défense nationale», le 19 janvier.

Selon cette nouvelle stratégie, la principale préoccupation des Etats-Unis pour leur sécurité nationale n'est plus le terrorisme, mais la compétition entre les grandes puissances. Au premier rang desquelles Jim Mattis a nommé la Russie et la Chine, qui cherchent selon lui à imposer un mode de gouvernement autoritaire aux autres nations.

Pour faire face à ces menaces, Jim Mattis a réclamé des moyens prévisibles pour moderniser l'armée américaine, dont l'«avantage compétitif» ne cesse selon lui de diminuer dans tous les domaines.

Cette stratégie de Washington s'inscrit dans la logique du discours prononcé par Donald Trump le 18 décembre dernier. Présentant dans un document sa «vision stratégique» destinée à protéger le peuple américain, ainsi que l'«American way of life», le président des Etats-Unis avait ciblé la Russie et la Chine, déjà qualifiées à l'époque de «puissances révisionnistes [remettant en cause le système international actuel]».

«"America first" est le devoir de notre gouvernement et la fondation du leadership américain dans le monde», déclarait ainsi Donald Trump en introduction du texte, appelant en outre à préserver la «paix par la force».

