Vladimir Poutine adresse aux Russes ses vœux pour le Nouvel An (VIDEO)

Le président russe, Vladimir Poutine, a remercié les Russes qui «croient en eux-mêmes et en leur pays», dans ses traditionnels vœux de bonne année, le 31 décembre 2017.

«Je veux remercier tous ceux qui croient en eux-mêmes et en leur pays, pour leur labeur et son résultat», a notamment déclaré le maître du Kremlin, Vladimir Poutine, lors de la traditionnelle présentation de ses vœux de Nouvel An, le 31 décembre 2017.

La veille, c'est à un certain nombre de dirigeants étrangers que le président russe avait adressé ses vœux de bonne année. A cette occasion, il avait notamment réaffirmé l'attachement de Moscou à la souveraineté syrienne au président Bachar el-Assad, et souhaité parvenir avec Donald Trump à nouer une «coopération pragmatique» entre la Russie et les Etats-Unis.

