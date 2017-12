Vœux du Nouvel An : Vladimir Poutine tend de nouveau la main à Donald Trump

Le président russe Vladimir Poutine a adressé ses vœux de Nouvel An à Donald Trump. Mais il a aussi souhaité une «coopération pragmatique» entre la Russie et les Etats-Unis, après une année traversée par de multiples tensions entre les deux pays.

Le président russe Vladimir Poutine a appelé son homologue américain Donald Trump à une «coopération pragmatique», en lui exprimant ses vœux pour le Nouvel An, selon des informations diffusées par le Kremlin le 30 septembre. «Un dialogue russo-américain constructif est particulièrement nécessaire pour renforcer la stabilité stratégique dans le monde», affirme le président russe selon un communiqué officiel.

D'après ce communiqué, Vladimir Poutine a estimé que «le respect mutuel» devait constituer «une base au développement des relations» entre les deux nations.

Egalement, l'ambassadeur de Russie aux Etats-Unis, Anatoli Antonov, a déclaré le 29 décembre lors d'une interview accordée à la télévision RTVi, que Moscou était prêt à «construire des ponts» avec Washington malgré la nouvelle stratégie de sécurité nationale américaine, qui désigne la Russie comme une menace pour la sécurité des Etats-Unis. «Nous y voyons de nombreux points erronés, mais nous sommes prêts à travailler et à nouer des liens avec les Etats-Unis, indépendamment de cette stratégie», a ajouté le diplomate.

Depuis l'élection de Donald Trump à la présidence des Etats-Unis, Moscou et Washington semblent souffler le chaud et le froid, multipliant les sujets de frictions et les appels au rapprochement. Ce mois-ci, Vladimir Poutine a remercié le président américain pour des informations transmises par la CIA qui ont permis d'éviter une attaque terroriste contre une cathédrale de Saint-Pétersbourg. Dans le même temps, Moscou a accusé Washington d'avoir franchi une ligne rouge en annonçant être prêt à livrer des armes à Kiev.

Vladimir Poutine a adressé un petit mot à de nombreux chefs d'Etat

Le président russe n'a pas adressé ses vœux de bonne année qu'à son homologue américain : les dirigeants des pays issus de l'ancienne URSS, le président français Emmanuel Macron, la chancellière allemande Angela Merkel ou encore le chef d'Etat syrien Bachar el-Assad ont reçu un message de Vladimir Poutine.

Dans ses voeux adressés au président syrien, qu'il a rencontré début décembre en Syrie, Vladimir Poutine a exprimé «le sincère désir de voir la poursuite de changements majeurs en Syrie dans l'année qui vient». «La Russie continuera d'exprimer toutes formes de soutiens à la République arabe syrienne dans le but de protéger sa souveraineté, son unité et son intégrité territoriale», a-t-il poursuivi.

Vladimir Poutine invite Emmanuel Macron en Russie

Dans ses vœux adressés au locataire de l'Elysée, Vladimir Poutine a salué la rencontre à Versailles entre les deux hommes de mai dernier, ainsi que leurs contacts téléphoniques de 2017, qui ont permis «d'évoquer de nombreux problèmes actuels».

Utilisant le tutoiement, le président russe a souligné qu'il avait hâte de voir Emmanuel Macron en Russie et dit espérer «la poursuite d'un dialogue constructif».

