La star de l'Alt-right Milo Yiannopoulos et Pascal Bruckner conviés à un colloque officiel hongrois

Le polémiste conservateur britannique Milo Yiannopoulos, ancien du site Breitbart News, doit prononcer fin janvier le discours inaugural d'un colloque hongrois sur l'avenir de l'Europe. Le philosophe français Pascal Bruckner est également attendu.

Organisé sous l'égide du gouvernement hongrois, le colloque intitulé «L'avenir de l'Europe» offrira, du 23 au 25 janvier 2018, «l'opportunité d'analyser l'ensemble des processus politiques et culturels [...] qui façonnent le présent et l'avenir» du continent, selon le site internet de la conférence.

Parmi les invités, Milo Yiannopoulos, fervent soutien du président américain Donald Trump, figure de l'Alt-right (droite alternative) anglo-saxonne et ex-rédacteur en chef du site Breitbart News, parlera des «défis du monde occidental».

Le principal orateur d'une table ronde sur l'immigration, la pression migratoire en Europe et la sauvegarde de nos valeurs et du christianisme, sera l'Allemand Götz Kubitschek, éditeur et militant proche du mouvement anti-immigration Pegida et du parti AfD (Alternative pour l'Allemagne).

Parmi les autres intervenants mentionnés dans le programme figurent le philosophe français Pascal Bruckner, le ministre hongrois des Affaires étrangères, Peter Szijjarto, ainsi qu'un eurodéputé du Fidesz, le parti du Premier ministre hongrois, Viktor Orban.

Le colloque est présenté comme l'une des manifestations organisées par le gouvernement hongrois dans le cadre de sa présidence annuelle de l'alliance régionale du groupe de Visegrad, réunissant la Pologne, la République tchèque, la Hongrie et la Slovaquie.

Viktor Orban, qui briguera un troisième mandat d'affilée lors de législatives prévues en avril, se pose en chef de file d'une «contre-révolution culturelle» en Europe, basée sur le rejet de l'immigration et la défense d'une identité chrétienne.

Un rêve devenu réalité pour beaucoup

Un site d'information hongrois pro-gouvernemental, décrivant Yiannopoulos comme «l'un des architectes du succès de Donald Trump», a qualifié sa prochaine visite à Budapest de «moment historique». «Ce sera un rêve devenu réalité pour beaucoup», selon ce site, PestiSracok.hu.

